國小老師找愛的初體驗　怒嗆手機「廣告不實」

未婚的國小老師為了解決生理需求，循著手機傳來的色情廣告，到台中市自由路一棟住商大樓內尋花問柳，結果就遇上警方查緝逮捕。老師向員警抱怨接客小姐超過40歲，本人與照片不符，明顯廣告不實，最後兩人皆依社會秩序維護法裁處。

第三分局東區分駐所員警日前執行網路巡邏，瀏覽網頁時赫然發現轄內自由路某住商大樓疑似有色情個人工作室，標榜一對一服務，並主打30歲臺灣女子吸引民眾上門，警方不動聲色暗中於周邊查訪，日前前往查緝時，正巧發現一名男子於騎樓下左右張望、形跡可疑，邊看手機邊掀開某輛機車坐墊，拿取大樓磁扣後上樓，員警研判應是尋芳客，便於騎樓守株待兔，果然50分鐘後該名男子再度現身，警方出示身分上前盤查，男子面對員警詢問一時詞窮只能坦承不諱。