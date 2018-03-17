國小老師找愛的初體驗　怒嗆手機「廣告不實」

未婚的國小老師為了解決生理需求，循著手機傳來的色情廣告，到台中市自由路一棟住商大樓內尋花問柳，結果就遇上警方查緝逮捕。老師向員警抱怨接客小姐超過40歲，本人與照片不符，明顯廣告不實，最後兩人皆依社會秩序維護法裁處。
第三分局東區分駐所員警日前執行網路巡邏，瀏覽網頁時赫然發現轄內自由路某住商大樓疑似有色情個人工作室，標榜一對一服務，並主打30歲臺灣女子吸引民眾上門，警方不動聲色暗中於周邊查訪，日前前往查緝時，正巧發現一名男子於騎樓下左右張望、形跡可疑，邊看手機邊掀開某輛機車坐墊，拿取大樓磁扣後上樓，員警研判應是尋芳客，便於騎樓守株待兔，果然50分鐘後該名男子再度現身，警方出示身分上前盤查，男子面對員警詢問一時詞窮只能坦承不諱。
▲色情業者在手機傳出誇大不實的誘人廣告，讓國小老師很失望。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.17)
經警方調查，56年次的王姓男子為一名國小老師，生活正常收入穩定，但因未婚生理需求不知如何發洩，看到手機收到的色情廣告訊息，覺得宣傳照片很吸引人，自己把持不住加上好奇心驅使，便決定找正妹來一場「愛的初體驗」，沒想到現場才發現賣淫女子「正妹變老妹」，身形也不若照片中纖細，明顯廣告不實又不敢拒絕，既來之則安之也只能硬著頭皮接受服務，剛完事下樓就遭警方盤查，第一次體驗就失手。
李姓賣淫女子則向警方供稱，因老公收入不豐，只好出來上班貼補家用，當初看報紙廣告應徵，自己只需每天到出租套房「上班」，攬客廣告、辦公室及用品都由公司提供。警方將繼續追查幕後業主。