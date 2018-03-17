影／ 美濃伯公聖誕　看桌文化彰顯客家飲食底蘊

為慶祝每年農曆2月2日福德正神的聖誕日，也欣逢位於美濃區祿興里伯公溝福德祠「立石」262周年紀念，美濃伯公文化推廣協會特別於3月17日上午08:00起，舉辦一系列的祝壽活動，展現不一樣的伯公文化。

負責推動慶典活動的高雄市伯公文化推廣協會理事長范豐源表示，難得一見的看桌文化展覧，是在伯公祠前的供桌上，擺示老太伯一個、看雞一個、姜太公釣魚一個、檳榔塔兩個、彩色蛋塔兩組、麵兔、麵狗兩個、旺年狗兩個，以日狗年竹編看板。美濃祭祀飲食活動所呈現出家庭的倫常觀念與傳統的儒家思想，都是客家飲食文化深厚底蘊的表現。



▲難得一見的看桌文化展覧。（圖／記者許薰方攝，2018.03.17）

中午12點登席的「食伯公福」，是慶賀福德正神聖誕活動中，提供的美濃傳統農家喜宴佳餚，計有吉祥拼盤：（炸雞丁、燻鴨、蟹鬆、滷豬利）、美濃大封、美濃小封、美濃封鴨、薑絲大腸、五柳醋魚、封冬瓜虎掌、傳統油飯、花生排骨湯、中芹豆萁及美濃清冰。食福菜單則是由美濃文化產業協會理事長邱雙明負責掌廚。

積極推廣客家美食的邱國源老師指出，祭祀、祭品、飲食是祭神相為密合的事情，伯公聖誕之百姓祈福避災、提供齋蔬果粄、而後共同食褔，是信眾大德齊心合意，敬奉天地、敬畏鬼神的一種信仰行為，千百年來歷久而不衰。



▲祭祀、祭品、飲食是祭神相為密合的事情。（圖／記者許薰方攝，2018.03.17）

他認為，美濃人祭祀飲食活動與食物的意象，正是反映客家社會文化的櫥窗。這些祭祀習俗雖然會隨著時代的進步而逐漸式微，但不管時代如何變遷，美濃祭祀飲食活動，所呈現出家庭的倫常觀念與傳統的儒家思想，都是客家飲食文化深厚底蘊的表現。



▲美濃大封。（圖／記者許薰方攝，2018.03.17）