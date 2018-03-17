曾透露殺機！水泥封屍凶手冷血　見屍體挖出嚷：好噁心喔

張女和丈夫、小孩同住在葉姓小姑位於新莊民安路的大樓內，葉女與張女卻長期相處不和睦，時常發生爭吵，葉女還曾致電張女娘家，抱怨張女一家賴在她的房子不走，在張女心中埋下恨意的種子，引發殺機。

今（ 17 ）日上午在新北市新莊區的一棟大樓住宅內驚傳一起駭人聽聞命案！一名 39 歲的葉姓女子失蹤多日，其親哥哥聯絡不上人，撬開葉女反鎖的房門，竟在房內發現多出一座「水泥墓塚」，懷疑葉女遭遇不測， 38 歲的張姓嫂嫂這才坦承殺害葉女，葉兄連忙報警挖開水泥，移出葉女遺體。當場，凶嫌張姓女子竟還直呼「好噁心喔」。

13 日上午，張女將兩名年幼的孩子送去學校返家後，再度與葉女爆發口角，張女一氣之下持啞鈴往葉女頭上猛砸，葉女當場昏厥，張女眼見葉女仍未斷氣，再將其拖至浴室內用浴盆淹死，並隨即外出購買水泥，再將葉女遺體帶回房內，用水泥封屍，手法相當冷血凶殘。

根據《蘋果日報》報導，張女大哥表示，對於妹妹殺人感到震驚，不禁感嘆：「真的沒想到她會做出這樣的事」。不過他知道張女自從嫁進去後就和小姑不合，時常爆發口角衝突，小姑也時常打電話到娘家抱怨張女，張女對於小姑打電話回娘家騷擾感到不滿，事發前曾透過通訊軟體 LINE 向大哥抱怨：「如果再這樣就要殺了她」，顯然早已透露殺機。

張女和孩子、丈夫原先與小姑同住一個屋簷下，張女殺害小姑封屍後，一家人「伴屍」多日卻渾然不知。警方將葉女屍體從「水泥墓塚」挖出時，凶手張女還冷血直呼：「好噁心喔！」並表示水泥封屍手法是從電影中習得的靈感，張女目前遭警依殺人罪嫌送辦。



▲新北市新莊區張姓女子涉嫌殺害葉姓小姑，到住家附近五金行分次購買 30 包水泥（圖），返家以水泥封屍。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真107年3月17日