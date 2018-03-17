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水噹噹關懷協會　推動老人服務

記者柳榮俊／台中報導2018/03/17 17:26
▲中市水噹噹關懷協會舉行年度會員大會（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.17)
▲中市水噹噹關懷協會舉行年度會員大會（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.17)

台中市水噹噹關懷協會為關懷65歲以上長輩，提升自我價值與自信，充分利用社區及人力資源的能量，共同推動老人服務，整個社區活絡起來，朝氣蓬勃，宛如一家人。

台中市水噹噹關懷協會理事長議員邱素貞表示，老人化社會來臨，至2月底止，台中市65歲以上人口共有323,926人，其中，東南區就有24018人，如何讓長輩走出新的人生價值，是當前社會關注的焦點。

為擴大關懷與加強老人生活知能，邱素貞於2006年甫當選台中市議員時，即創立台中市水噹噹關懷協會，迄今已12年。該協會17日中午在東區江屋餐廳舉行年度會員大會，吸引百餘人參加，讓許多平常不易碰面的長輩樂開懷，宛如一場同樂會，氣氛溫馨、熱絡。

邱素貞指出，遠親不如近鄰，為讓65歲以上老人有正當的休閒活動及多元化的學習活動空間，她提供東區立德街自宅成立關懷據點，舉辦各項才藝活動，並充分利用社區及人力資源的能量，例如結合社區醫師羅倫檭診所、社區公園及水噹噹志工隊，共同推動老人服務，希望透過不同的學習與嘗試，讓長輩的潛能得以啓發，提升自我價值及自信，經過多年來的努力，已讓整個社區活絡起來，更顯得朝氣蓬勃。

公務人員退休，現年76歲的陳阿媽說，水噹噹關懷協會經常舉辦健康講座、卡拉ok歡唱，以及長輩手工藝成果展，讓老人家走出家庭，學習新知識，結交新朋友，生活不會變「孤單」，對於促進人際和樂關係裨益甚巨。

78歲的林阿媽說，她的孫子是隔代教養，協會舉辦親子捏陶活動，她都與孫子一起報名參加，從捏陶互動中，不但培養與祖孫的默契，也增進親彼此更緊密關係，她希望廣為推廣，成為祥和社會的穩定力量。

關鍵字水噹噹關懷協會
影／伯公溝福德祠「立石」周年嘉大農藝志工　伴弱勢長輩慶生樂

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