奧客尖峰時間盧10分鐘　店員怒：怕胖別來麥當勞

服務業最怕在尖峰時刻遇到莫名其妙的客人，一名網友在臉書發文抱怨，有客人明明都已經選擇吃麥當勞了，卻狂問一些「這個麥香雞是油炸的嗎？」「薯條熱量很高嗎？大概多高」等問題，讓他無奈地說「怕胖、要減肥，不要跑來麥當勞亂好不好？」

該名網友在臉書《靠北奧客》發文抱怨，中午尖峰時間大家已經很忙了，卻有客人站在櫃台想半天，問些「這個麥香雞是油炸的嗎？」「你們薯條是動物油還是植物油」、「薯條熱量很高嗎？大概多高？」「可樂為什麼不能做半糖的？你們是糖漿打氣不是嗎？」等問題，沒回答還得被嗆「為什麼問你熱量問你油你都回答不出來？你們不是有訓練過？這不是基本的嗎？」