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生活

奧客尖峰時間盧10分鐘　店員怒：怕胖別來麥當勞

生活中心／綜合報導2018/03/17 17:14
▲一名麥當勞店員抱怨，有客人在尖峰時間占用櫃台問一堆關於熱量的問題，讓他好無奈。（示意圖／麥當勞提供）
▲一名麥當勞店員抱怨，有客人在尖峰時間占用櫃台問一堆關於熱量的問題，讓他好無奈。（示意圖／麥當勞提供）

服務業最怕在尖峰時刻遇到莫名其妙的客人，一名網友在臉書發文抱怨，有客人明明都已經選擇吃麥當勞了，卻狂問一些「這個麥香雞是油炸的嗎？」「薯條熱量很高嗎？大概多高」等問題，讓他無奈地說「怕胖、要減肥，不要跑來麥當勞亂好不好？」

該名網友在臉書《靠北奧客》發文抱怨，中午尖峰時間大家已經很忙了，卻有客人站在櫃台想半天，問些「這個麥香雞是油炸的嗎？」「你們薯條是動物油還是植物油」、「薯條熱量很高嗎？大概多高？」「可樂為什麼不能做半糖的？你們是糖漿打氣不是嗎？」等問題，沒回答還得被嗆「為什麼問你熱量問你油你都回答不出來？你們不是有訓練過？這不是基本的嗎？」

原 po 表示，當時客人都已經排隊排到門口了，店裡也才兩個櫃台，光這個客人就占用一個櫃台問一堆莫名其妙的問題，一問就問了 10 幾分鐘，最後卻點了「大麥克豪邁套餐」，還跟經理客訴他什麼都不會，讓他氣得直呼「整我是不是啊！？」認為如果真的在意熱量、怕胖的話，就不要踏進麥當勞，「點一個大麥克豪邁套餐還跟人家問什麼熱量高不高什麼油，你是腦子進油嗎！？」

網友們也力挺這名店員，認為「既然要吃麥當勞，你還在意熱量？」「真的要減肥的話，就不要吃麥當勞，回家吃清茶淡飯吧！」「可樂半糖是什麼鬼？」「我想起有些人會去炸雞店找素食」。


 

關鍵字麥當勞減肥怕胖熱量靠北奧客
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