嘉大農藝志工　伴弱勢長輩慶生樂

嘉大農藝志工，本著長期關懷社會、照顧弱勢團體之精神，在元宵節過後，展現關懷行動不便長者之心，17日前往嘉義市蘭潭家福護理之家，為近100位行動不便之長輩舉辦「閃亮亮海洋情緣」送暖慶生活動，長輩們除欣賞志工學生們準備的舞蹈、演戲外，更能盡情玩遊戲、歡唱，尤其慶生、切蛋糕與發生日卡片，場面熱鬧且溫馨感人。

此次慶生活動由楊茜如同學擔任總召，負責統籌規畫，主題以海洋反射之閃亮亮光芒，散發愛心、溫暖長輩，更以大海之廣闊，啟發服務者開闊之胸襟、關懷老人。演戲以海洋中之美人魚之故事為主軸，讓阿公、阿媽熟悉海洋中之生物；舞蹈表演以美人魚編成之舞蹈，阿哪多姿的舞姿帶動會場氣氛，懷舊之閩南語吉他演奏，勾起長輩思鄉之情，歌唱大賽長輩們也能盡情的一起歡暢。