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嘉大農藝志工　伴弱勢長輩慶生樂

記者吳晉輝／嘉義報導2018/03/17 17:34
▲嘉大農藝志工送暖弱勢團體，場面熱鬧溫馨。（圖／侯金日提供, 2018.03.17）
▲嘉大農藝志工送暖弱勢團體，場面熱鬧溫馨。（圖／侯金日提供, 2018.03.17）

嘉大農藝志工，本著長期關懷社會、照顧弱勢團體之精神，在元宵節過後，展現關懷行動不便長者之心，17日前往嘉義市蘭潭家福護理之家，為近100位行動不便之長輩舉辦「閃亮亮海洋情緣」送暖慶生活動，長輩們除欣賞志工學生們準備的舞蹈、演戲外，更能盡情玩遊戲、歡唱，尤其慶生、切蛋糕與發生日卡片，場面熱鬧且溫馨感人。

此次慶生活動由楊茜如同學擔任總召，負責統籌規畫，主題以海洋反射之閃亮亮光芒，散發愛心、溫暖長輩，更以大海之廣闊，啟發服務者開闊之胸襟、關懷老人。演戲以海洋中之美人魚之故事為主軸，讓阿公、阿媽熟悉海洋中之生物；舞蹈表演以美人魚編成之舞蹈，阿哪多姿的舞姿帶動會場氣氛，懷舊之閩南語吉他演奏，勾起長輩思鄉之情，歌唱大賽長輩們也能盡情的一起歡暢。

指導老師侯金日表示，本次服務蘭潭家福護理之家，目前照護100多位行動不便長輩，本次慶生活動，參與之志工多達30位，服務隊之工作夥伴們服務之精神始終如一，一顆永續服務之心持續服務長者，志工夥伴之長期付出，孕育著「服務、輔弱、愛人、成長」服務理念。該社團3年前也曾在此舉辦關懷行動不便長者服務活動獲得高度讚賞，而此護理之家仳臨嘉義大學，將服務延伸至鄰近之照護機構，關懷與服務機構中之長輩，更有敦親睦鄰之效果。

其再次強調，該社團長期關懷社會弱勢團體、服務弱勢族群，是嘉義大學服務績效最佳之服務性社團之ㄧ，長期服務深獲各界之肯定，更於民國96-106年間曾7次代表學校參加教育部所舉辦之全國大專校院績優學生社團評鑑，在服務性社團評選中皆獲得優等或特優獎，表現相當令人刮目相看。

關鍵字農藝志工護理之家
水噹噹關懷協會　推動老人服務明道中學成年禮感謝父母把愛說出來

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