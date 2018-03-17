明道中學成年禮　感謝父母把愛說出來

台中市明道中學16日晚間舉行遵循古禮的「成年禮」，全校1500多位高三生齊聚一堂，由學生代表身著古裝、戴冠插簪，象徵即將告別童年、開始為自己的行為負責。儀式後，學生各自回到班級教室，向在場父母開口說「我愛您！」感謝父母養育之恩。

明道中學舉辦成年禮已邁入第23年，儀式根據先秦《儀禮》簡化而成，並由總統府資政暨鄉土文學作家吳晟、明道中學董事長王俊傑、校長汪大久、家長會長阮春閔等人擔任主賓，為身著古裝的學生「加冠」、「及笄」。

學生行完古禮後，與家長們前往各班級教室進行「心靈對話」，向父母表達平日難以啟口的感謝話語，場面相當溫馨。其中，高三8班同學播放自行拍攝的影片，紀錄日前撥打電話給父母說「我愛你！」的珍貴畫面。