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明道中學成年禮　感謝父母把愛說出來

記者林重鎣／台中報導2018/03/17 17:36
▲台中市明道中學為學生舉行成年禮。（圖／林重鎣攝 , 2018.3.17)
▲台中市明道中學為學生舉行成年禮。（圖／林重鎣攝 , 2018.3.17)

台中市明道中學16日晚間舉行遵循古禮的「成年禮」，全校1500多位高三生齊聚一堂，由學生代表身著古裝、戴冠插簪，象徵即將告別童年、開始為自己的行為負責。儀式後，學生各自回到班級教室，向在場父母開口說「我愛您！」感謝父母養育之恩。

明道中學舉辦成年禮已邁入第23年，儀式根據先秦《儀禮》簡化而成，並由總統府資政暨鄉土文學作家吳晟、明道中學董事長王俊傑、校長汪大久、家長會長阮春閔等人擔任主賓，為身著古裝的學生「加冠」、「及笄」。

學生行完古禮後，與家長們前往各班級教室進行「心靈對話」，向父母表達平日難以啟口的感謝話語，場面相當溫馨。其中，高三8班同學播放自行拍攝的影片，紀錄日前撥打電話給父母說「我愛你！」的珍貴畫面。

影片中，同學利用下課時間撥打電話給父母，「謝謝爸爸媽媽平常的照顧，我愛你們！」「媽媽我愛你，感謝你把我養這麼大！」片中，有父母聽到後害羞表示「老師要你們打的吼？」有的則擔心地回應「怎麼了？你在哪裡？」也有父母開心地說「我也好愛你！」

餐飲科三年1班同學，則輪流拿花站上講台，向台下父母表達感謝，同學也互相擁抱、鼓勵彼此說出對父母的愛與感謝。有男同學感性分享，這個18歲對他來說很不一樣，因為明年就要離家去澳洲念書，很捨不得家人，「謝謝爸爸還有媽咪，讓我去澳洲讀書，我從小到大都叫您媽咪，就算我18歲了…」也有同學向父母表達感謝後，在一旁默默拭淚，頻點頭說「很感動也感謝」！

明道中學校長汪大久表示，華人社會較不習慣開口說愛，希望透過成年禮創造親子間寶貴回憶，讓學生學習感謝父母，並「把愛說出來」；古禮則能讓學生了解華人傳統文化、傳承社會責任，今年學校也特地將活動用的蠟燭改為電子蠟燭，要用行動支持環保。

關鍵字明道中學成年禮心靈對話
嘉大農藝志工　伴弱勢長輩慶生樂影／守護天使　寄養家庭授證表揚

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