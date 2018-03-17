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中央社

前FBI副局長遭開除 被指內部調查不坦白

中央社2018/03/17 17:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱比今天遭開除。麥凱比聲稱自己被革職，是總統川普持續與FBI及通俄案檢察官作對，但司法部表示，開除是因麥凱比在內部調查時不坦白。

「紐約時報」報導，在一份尚未公開的內部調查報告裡，麥凱比（Andrew McCabe）被控拒絕配合說明他授權FBI官員與一名記者間的對話。

司法部長塞申斯（Jeff Sessions）則在今晚發出的聲明表示，麥凱比在多個宣誓如實作答的場合裡不夠坦白。

缺乏坦白的確符合FBI的開革要件，但麥凱比在兩天後即可退休的最後一刻前被開除，背後具有高度政治因素。

FBI調查川普陣營與俄羅斯間關係一案，麥凱比是最先參與的調查人員之一，他也是川普有無試圖妨害司法的潛在證人。川普在公開與私下場合奚落麥凱比，川普的共和黨盟友也視他為致力破壞川普施政的「暗黑勢力」核心。

作為證人，麥凱比將能佐證前FBI局長柯米（JamesComey）的證詞。保有與川普對話備忘錄的柯米聲稱，川普要他公開表示並沒有與俄勾結一事，還要他停止調查前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。

麥凱比透過律師發表聲明指出，自己遭開除，是川普「持續對FBI」與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）開戰的一環。他表示在內部調查均如實回答問題，並在覺得調查人員產生誤解時，聯繫調查人員改正紀錄。

麥凱比說：「我被單獨挑出並遭此下場，是因為我所扮的角色、我採取的行動及我在柯米遭開除後所見證的事件使然。這對我21年FBI職涯的聲譽極端不公平。」

針對川普陣營以及民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓使用私人電郵處理公務的兩項調查，麥凱比曾同時加以督導，並承擔這兩件事的後座力。

柯米被開除後，麥凱比代理FBI局長，又公開就柯米是否喪失局內人心一事，在電視上與白宮唱反調。

此後，川普就不斷公開挑明攻擊麥凱比，指他幫希拉蕊在競選期間躲過遭起訴。

川普這次並未涉入開除麥凱比的決定，開除是資深紀律官員所建議。雖然督察長的報告尚未公布，但知情人士表示，調查是圍繞在「華爾街日報」2016年10月報導柯林頓基金會調查案時，麥凱比授權FBI發言人與局內律師對記者說明，但報導出來的內容卻與FBI所要澄清的事相反。（譯者：陳亦偉/核稿：徐崇哲）1070317

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