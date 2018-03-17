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擔任寄養家庭逾20年 郭后同分享愛與感動

中央社2018/03/17 17:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化家扶中心今天舉辦寄養家庭授證及表揚典禮，58歲郭后同和先生擔任寄養家庭20多年，郭后同笑稱，很多寄養兒長大後結婚生子還會來看她和先生，讓他們感到如同「子孫滿堂」。

彰化家扶中心今天舉辦寄養家庭授證及表揚活動，家扶中心主任王震光頒發證書給62戶寄養家庭，其中有19戶家庭因擔任寄養家庭10年以上獲得表揚，其中有2戶更是超過20年，另有9戶家庭加入寄養家庭的行列。

其中家住彰化埔鹽鄉的郭后同以及她56歲的先生陳錦發，擔任寄養家庭超過20年，照顧過的寄養兒兒及少年超過40名；郭后同回憶，曾經照顧過一名男童小傑，小傑剛來到家裡時有過動的傾向，也不太會表達自己的意思，只會用手勢或哭泣來表達，後來經過早期療育訓練，進步到跟一般的小朋友一樣，每當看到小傑和收養父母的生活照，就覺得很開心。

郭后同表示，她自己只有2名孫子，不過很多以前曾被她和先生照顧過的孩子長大後，都會帶著自己的小孩回來看她們，把這些小朋友算進去，她已經有了快10名孫子，可以算是子孫滿堂，而且看到這些她們曾經照顧過的孩子長大成人，有穩定的生活，就覺得自己的付出有所意義。

彰化家扶中心主任王震光則說，每年疏於照顧、遭受暴力對待的兒童和青少年不斷增加，期待有更多善心人士以及家庭加入寄養家庭的行列，成為這些孩子的貴人。（編輯：方沛清）1070317

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