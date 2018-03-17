爭高中排球后冠 東山陷傷兵困擾

（中央社記者李晉緯台北17日電）東山高中今天以直落3擊敗枋寮高中，闖進高中排球聯賽女甲冠軍戰，但今天比賽中陳昱潔嚴重扭傷，東山執行教練康金塗表示，「陳昱潔因為受傷，冠軍戰不會上場」，這讓東山尋求后冠出現變數。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女各兩場的4強戰，及5、6名排名戰。

台中市立東山高中今天在女子組4強戰，對上屏東縣立枋寮高中，成軍7年的東山，過去5次進到決賽，3度奪得后冠，今天她們以25比13、25比19、25比20，直落3擊敗平均身高僅165公分、以國中乙組選手為主體組隊的枋寮。