爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中18日率團訪美

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）美國政府加重課徵鋼鋁關稅，行政院政務委員鄧振中今天表示，將於明天率領經貿官員訪美，預計拜會美國商務部、貿易代表署等單位，了解美方具體做法，爭取鋼鋁關稅豁免。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中告訴中央社記者，他將率領經濟部國際貿易局、工業局官員到華府訪問，預計拜會商務部、貿易代表署等單位，預計停留一週左右。但具體行程規劃及拜會的美方官員層級，目前還不確定。

鄧振中表示，這次訪美主要是傳達台灣鋼鋁產業界對美方加重課徵鋼鋁關稅的關切，並向美方說明，台灣對美國的鋼鋁產業並未造成威脅，台灣也是美國的安全夥伴，盼爭取鋼鋁關稅豁免。