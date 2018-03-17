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中央社

爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中18日率團訪美

中央社2018/03/17 17:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北17日電）美國政府加重課徵鋼鋁關稅，行政院政務委員鄧振中今天表示，將於明天率領經貿官員訪美，預計拜會美國商務部、貿易代表署等單位，了解美方具體做法，爭取鋼鋁關稅豁免。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中告訴中央社記者，他將率領經濟部國際貿易局、工業局官員到華府訪問，預計拜會商務部、貿易代表署等單位，預計停留一週左右。但具體行程規劃及拜會的美方官員層級，目前還不確定。

鄧振中表示，這次訪美主要是傳達台灣鋼鋁產業界對美方加重課徵鋼鋁關稅的關切，並向美方說明，台灣對美國的鋼鋁產業並未造成威脅，台灣也是美國的安全夥伴，盼爭取鋼鋁關稅豁免。

鄧振中說，除爭取維護台灣鋼鋁產業的出口利益外，也將進一步了解美方對加重課徵鋼鋁關稅的相關具體做法。

此外，鄧振中表示，約有超過10位的台灣鋼鋁產業界人士也將訪美，與鄧振中所率領的經貿官員在美國會合。

美國總統川普8日簽署命令，將於3月23日開始對所有進口鋼鋁產品課徵25%與10%關稅，但新措施不適用於加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以談判爭取豁免。

根據國貿局資料，台灣去年鋼鐵業產值約新台幣1兆1160億元，外銷占比27%，美國為台灣鋼鐵最大出口市場。

針對這次涉案鋼鐵產品，據台灣海關統計，去年出口美國鋼鐵金額約13億美元（約新台幣390億元），占台灣鋼鐵總出口金額13.16%，主要為鍍面產品（如建築業之鋼捲及馬達鋼片）及焊接鋼管（如石油管）。

台灣去年鋁業產值約1020億元，外銷占比23%，美國為台灣鋁品第6大出口市場。針對這次涉案鋁產品，據台灣海關統計，去年出口美國鋁品金額約4400萬美元，占鋁品總出口金額6.15%。（編輯：張良知）1070317

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