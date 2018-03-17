NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈未來親子野餐日移師台中　全家同樂潘孟安南島婚禮福證日籍新人定終生理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

來台奉獻逾半世紀 甘惠忠3個心願終實現

中央社2018/03/17 17:13
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南17日電）來台奉獻逾半世紀的美國籍天主教神父甘惠忠，平生有3個心願，他已實現了2個，今天和行政院長賴清德見證第三個心願「早療中心的啟用」，甘神父說，這好像是一個夢。

賴清德下午抵達台南市學甲區，和甘惠忠等人共同見證「伯利恆早療暨融合教育中心」啟用。捐贈儀式由薛伯輝基金會董事薛昌煒代表，與賴清德等人共同將中心鑰匙交給伯利恆文教基金會創辦人甘神父。神父也送出玫瑰花及相思豆，感謝台灣社會各界的愛心與支持。

這座早療中心斥資超過新台幣1億元，是甘神父推動融合教育的夢想地，原在美國養病的他，為此特地返台。看到早療中心4樓禮拜堂被擠爆，小朋友開心地唱歌，甘惠忠說，這好像是一個夢，他沒想到會成功，但後面還有很多事情要做。

去年1月取得中華民國身分證的甘惠忠，身體狀況不佳，去年10月回美國養病，2月下旬才返台，預定3月下旬再回美國。但神父說，「我是台灣人，這裡是我的家，我捨不得離開台灣，我還沒有投票」。

看到早療中心啟用，賴清德也高興感動地說，這是用愛打造起來的建築物，是學甲的地標，也是台灣的地標。賴清德也對甘神父喊道「神父，我愛你喔」。

賴清德同時透露神父的3個心願，他表示，當初競選台南市長時曾拜會甘神父，當時神府交代3件事情，也是老人家的心願，一是填平伯利恆文教基金會旁1000坪、10公尺深的大洞，二是要張身分證，三是早療中心，如今3個心願都已實現。

賴清德稱許甘神父的名字，代表著甘心、惠台、忠心不變，人如其名，並用50年來印證這件事。除了祝福甘神父身體健康，賴清德不忘跟神父說「要常回來，遇到川普時要說你不是美國人喔」。

賴清德在落成典禮致詞表示，伯利恆早療暨融合教育中心是結合社會大眾，共同用愛心打造而成，短短3年多的時間從無到有，展現眾人的力量。感謝所有出錢、出力，或以其他方式協助的朋友，讓甘惠忠神父達成長期以來的心願。也祝福伯利恆早療暨融合教育中心未來圓滿成功，造福更多孩子。

甘神父民國52年來台，曾在苗栗縣泰安鄉服務，65年接任台南市瑞復益智中心主任，77年創設德蘭啟智中心，85年設立伯利恆文教基金會，此後一直待在學甲。曾表達希望身故後能葬在台灣。(編輯:孫承武)1070317

擔任寄養家庭逾20年 郭后...G20財長會在即 貿易戰陰影籠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan