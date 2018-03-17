來台奉獻逾半世紀 甘惠忠3個心願終實現

這座早療中心斥資超過新台幣1億元，是甘神父推動融合教育的夢想地，原在美國養病的他，為此特地返台。看到早療中心4樓禮拜堂被擠爆，小朋友開心地唱歌，甘惠忠說，這好像是一個夢，他沒想到會成功，但後面還有很多事情要做。

賴清德下午抵達台南市學甲區，和甘惠忠等人共同見證「伯利恆早療暨融合教育中心」啟用。捐贈儀式由薛伯輝基金會董事薛昌煒代表，與賴清德等人共同將中心鑰匙交給伯利恆文教基金會創辦人甘神父。神父也送出玫瑰花及相思豆，感謝台灣社會各界的愛心與支持。

（中央社記者張榮祥台南17日電）來台奉獻逾半世紀的美國籍天主教神父甘惠忠，平生有3個心願，他已實現了2個，今天和行政院長賴清德見證第三個心願「早療中心的啟用」，甘神父說，這好像是一個夢。

去年1月取得中華民國身分證的甘惠忠，身體狀況不佳，去年10月回美國養病，2月下旬才返台，預定3月下旬再回美國。但神父說，「我是台灣人，這裡是我的家，我捨不得離開台灣，我還沒有投票」。

看到早療中心啟用，賴清德也高興感動地說，這是用愛打造起來的建築物，是學甲的地標，也是台灣的地標。賴清德也對甘神父喊道「神父，我愛你喔」。

賴清德同時透露神父的3個心願，他表示，當初競選台南市長時曾拜會甘神父，當時神府交代3件事情，也是老人家的心願，一是填平伯利恆文教基金會旁1000坪、10公尺深的大洞，二是要張身分證，三是早療中心，如今3個心願都已實現。

賴清德稱許甘神父的名字，代表著甘心、惠台、忠心不變，人如其名，並用50年來印證這件事。除了祝福甘神父身體健康，賴清德不忘跟神父說「要常回來，遇到川普時要說你不是美國人喔」。

賴清德在落成典禮致詞表示，伯利恆早療暨融合教育中心是結合社會大眾，共同用愛心打造而成，短短3年多的時間從無到有，展現眾人的力量。感謝所有出錢、出力，或以其他方式協助的朋友，讓甘惠忠神父達成長期以來的心願。也祝福伯利恆早療暨融合教育中心未來圓滿成功，造福更多孩子。

甘神父民國52年來台，曾在苗栗縣泰安鄉服務，65年接任台南市瑞復益智中心主任，77年創設德蘭啟智中心，85年設立伯利恆文教基金會，此後一直待在學甲。曾表達希望身故後能葬在台灣。(編輯:孫承武)1070317