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娛樂

圖輯／《念你在身邊》　何念玆自爆與曖昧對象上二壘

圖輯／記者陳明安攝2018/03/17 17:33

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

  • ▲《念在你身邊》何念兹記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

有「大馬新一代女神」美譽的何念兹，推出寫真集處女作，寫真裡頭出滿許多令人血脈賁張的照片，好身材一覽無遺。她於今（17）日在板橋舉辦簽書記者會，提到寫真集還沒讓家人看過，很期待之後拿給家人看的反應。

而在拍攝寫真集的時候，有「好朋友」探班，被問到這件事情，何念兹臉上立刻浮現害羞的表情，表示曖昧3個月，目前到會抱抱的階段，媒體立刻詢問對方身分，她簡短的說：「是旅美棒球員，大概180公分，屬於精壯型的男生。」也提到對方在看到寫真集後，有點生氣，「但是沒有特別說不要拍。」

關鍵字何念玆念你在身邊
香蕉結婚保密到家　米可白早上才知

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