G20財長會在即 貿易戰陰影籠罩

（中央社布宜諾斯艾利斯17日綜合外電報導）20國集團（G20）財長會議下週在阿根廷舉行，屆時將籠罩在貿易戰戰雲密布的陰影下，美國課徵鋼鋁關稅及科技巨擘稅收議題將帶給各國財長壓力。

法新社報導，為期2天的G20財長會議將於19日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯展開，就在美國預定對進口鋼鐵和鋁材課徵關稅的2天前，是個特別緊張的時間點。

美國總統川普日前誓言要對進口鋼鐵徵收25%關稅，並對進口鋁材課徵10%關稅，只有鄰國加拿大和墨西哥得以豁免。

接近財長會議的消息人士透露：「目前為止，各國財長不願多談貿易議題，認為這不是他們的專業領域。但今天的情況是，他們到時候又不能不談這個議題。」