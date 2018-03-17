半抽象藝術　4人聯手創作夢中迷走

台藝大碩士王素素、胡杏如、王冠雅、李如意4人聯手創作的「夢中迷走 Lost in the dream」目前正在新竹縣文化局美術館展出，縣長邱鏡淳今(17)前往展場參觀，面對涵蓋水墨、油畫、書法、綜合媒材等共計35件的多元作品，體驗創作者試圖傳達的想法，也歡迎民眾到場欣賞。

文化局副局長周秋堯表示，本次展覽以半抽象藝術呈現美感，以「夢中迷走 Lost in the dream」為主題，在意境上創新創造，採用特寫手法把所描繪的對象從整體中分離出來，以半抽象的視覺經驗形式透過微觀的角度，對現實和自然進行創造性的變形，運用「陌生」與「熟悉」之間的關係，使之以異於常態方式出現在作品中，由眼之所及轉化為心之所思。

周秋堯說，4人團體是把對繪畫的執著、堅持，以及不同媒材的創作，相互結合，讓彼此的視野更廣，也讓繪畫真正成為生活藝術的語言與生命中重要的一部份，藉由繪畫的活動，提升藝術視野的寬廣度；把思想理念作為動力、感性的思維與繪畫的技巧圓熟達到融合的平衡點，並在多方面研究與探討下，讓生命更有意義並創作出不同媒材的當代繪畫藝術。



▲文化局副局長周秋堯(左二)讚許4位創作者對繪畫、藝術的執著、堅持。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.17）

繪畫作品結合西畫與水墨畫等媒材，中西合併引領觀者走入中視覺的饗宴，創作的作品利用實際空間和顯微鏡下的空間以及自然生態與身體細胞產生相互的作用，從而創造了觀看主體和藝術對象的環境；展覽主要著墨於觀察與想像中間複雜與多樣的關係，在這個意義下，「夢中迷走 Lost in the dream」之創作過程重新回過頭思考開發繪畫傳統中新的語言，並挑戰觀者對形式與媒材先入為主的觀念。