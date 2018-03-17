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台中捷運招募95名職缺　月薪最高6.9萬

記者柳榮俊／台中報導2018/03/17 17:49
▲台中捷運公司招募95名職缺。（圖／市政府提供 , 2018.3.17)
▲台中捷運公司招募95名職缺。（圖／市政府提供 , 2018.3.17)

台中捷運綠線將在今年底試運轉、109年底全線通車，各項工程及測試工作緊鑼密鼓進行中。台中捷運股份有限公司為因應未來營運所需，將招募包括運務、維修及經營管理等3大類組共95名職缺，薪資最高上看6萬9000元，歡迎各界軌道同業菁英踴躍應徵，更期待中彰投苗地區子弟返鄉就業，為家鄉貢獻心力。

台中捷運公司表示，台中捷運綠線總工程進度已逾76%，為確保未來營運無縫接軌，此次將透過公開延攬招募新血，職缺包含運務、維修、資訊、事業、企劃、財務、會計、工安等共95名，薪資依不同職務類別約為3萬5000元到6萬9000元。

此次招募分為運務、維修及經營管理等3大類組，共46種職缺，包括控制長、控制工程師、正工程師、副工程師、助理工程師、副站長、股長、領班、工程員、正管理師、副管理師、助理管理師等，正取95人，備取64人。

台中捷運公司指出，公司提供新進人員一套兼顧公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，加上公司重視證照專業，開辦一系列專業技能養成訓練課程，協助員工再進修，增加工作技能，取得專業證照。

台中捷運公司表示，此次招募各職缺應考學歷、工作經驗及詳細資訊將於3月18日起刊登於台中捷運公司徵才網頁，至3月30日截止報名，歡迎有經驗的軌道同業菁英加入台中捷運服務行列。

關鍵字台中捷運工程師
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