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影／守護天使　62戶寄養家庭授證表揚

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/17 17:42
▲彰化家扶中心舉辦寄養家庭授證及表揚，彰化家扶中心主任王震光邀請加入寄養家庭行列，一起打開家門讓愛住進來。

彰化家扶中心17日舉辦寄養家庭授證及表揚，今年度共計62戶寄養家庭取得證書，彰化縣內投入寄養家庭的服務行列中，有19戶已經服務10年以上，其中更有2戶是超過20年以上的資深家庭，今年度更新加入了9戶新血，職業分別有務農、公務員、保母、家管、居服員、自營生意、上班族等，他們將一起用愛包圍這些受虐、失依的兒少。


▲彰化家扶中心舉辦寄養家庭授證及表揚，彰化家扶中心主任王震光邀請加入寄養家庭行列，一起打開家門讓愛住進來。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

彰化縣政府社會處副處長王蘭心授證給這些合格的寄養家庭，並感謝他們全年無休，無時無刻對寄養兒少們的關愛與照顧，看到寄養兒少在家庭中洋溢著安定幸福的溫度，非常感謝寄養家庭陪伴這些受過創傷的孩子，讓孩童可以在健全的家庭中生活、學習、成長，重新感覺被愛，而中心兒少保委會主委邱淑慧也出席參與活動，多年來陪伴參加的慰問活動看到寄養孩子的成長，允諾會長期守護寄養家庭及兒少。


▲彰化家扶中心舉辦寄養家庭授證及表揚，彰化家扶中心主任王震光邀請加入寄養家庭行列，一起打開家門讓愛住進來。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

擔任寄養家庭已經5年的麗瑄媽媽今年度再度獲選「家扶好厝邊」，她說，自從「入行」以來，已經照顧過11名寄養兒少，成功推薦4戶家庭前來申請，並全數通過專業的資格審查與職前訓練。


▲彰化家扶中心舉辦寄養家庭授證及表揚，彰化家扶中心主任王震光邀請加入寄養家庭行列，一起打開家門讓愛住進來。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

彰化家扶中心表示，寄養家庭招募並不容易，面對吃力不討好的任務，許多申請人常在聽完說明會後就卻步，能挺過一連串的審查及訓練，其實戶數並不多，全台其他縣市甚至一年連一戶都沒有，麗瑄媽媽入行以來，每年都有推薦成功，是彰化家扶的「最佳媒人婆」，稱的上是推薦零失誤、打點百分百。


▲彰化家扶中心舉辦寄養家庭授證及表揚，彰化家扶中心主任王震光邀請加入寄養家庭行列，一起打開家門讓愛住進來。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

彰化家扶中心主任王震光表示，縣內疏於照顧、受暴遭虐待的兒少仍持續增加，期待有更多善心人士能像麗瑄媽媽一樣，加入並廣邀身邊合適的親朋好友，投入寄養家庭的行列，「打開家門讓愛住進來」，共同成為孩子生命歷程中的貴人。

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