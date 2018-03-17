家扶兒童感恩音樂會 給孩子被看見機會

（中央社記者郝雪卿台中17日電）家扶基金會扶助的弱勢孩童學習資源較不充足，有些孩子擁有天賦卻少有機會被「看見」，家扶基金會今晚在台中市中山堂舉辦感恩音樂會，希望讓這些孩子有展現天賦的舞台和機會。

家扶基金會晚間在台中市中山堂舉辦「看見～家扶兒童感恩音樂會」，家扶基金會於全國各地共有53支兒童才藝隊，為提升孩童自信，透過一連串海選方式，徵選出這次的表演團體，除讓兒童展現自我，更透過邀請藝人與孩子配對式演出，提供兒童一個示範性角色與楷模，以增加兒童對學習才藝的認同與熱忱。

「我要成為馬友友」，這是12歲的小星星（化名）對自己的期許。小星星擁有非常豐富的表演經驗，曾在多次音樂大賽中得獎，小小年紀的他，站上舞台上拉大提琴的那一刻台風穩健、眼神專注無比，讓人非常驚訝，他說，很享受每一次拉琴的機會，希望以後也可以透過表演，幫助更多的人。