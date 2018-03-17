習近平延長任期 內部社會矛盾可能升高

趙春山指出，習近平權力集中後的強勢領導有助於政策貫徹，在中國大陸綜合國力提升、國際政經情勢改變的背景下，擁有許多有利條件，但長期執政也可能帶來挑戰，首要的就是國內引發的矛盾。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天在「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰國際研討會」上主題演講時表示，習近平取消連任限制有其際遇，也有挑戰。

（中央社記者翟思嘉台北17日電）中國國家主席習近平推動修憲取消任期規定，使未來中國發展充滿不確定。多位學者認為，習近平的集權有助貫徹施政理念，但也可能使內部矛盾升高。

他表示，中共最應擔心的是運用權力後引發的社會問題，若政治發展無法相應社會變遷，最後可能出現推翻政治力量的社會力量，這也是中共19大後將「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」列為最主要的社會治理的原因。

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇也表示，當前中國大陸政治上強勢集權、經濟優勢，但在社會方面，政府的控制能力相對較弱。未來集權政治結構下，政策調節與執行能力是否能應對內外挑戰，是一項課題。

陳德昇認為，習近平打破任期限制有好處也有風險，好處是免除後期跛腳問題，習近平希望貫徹意志，落實其使命，但將來權力轉移怎麼進行，會是非常敏感卻核心的問題。

政大國際關係研究中心主任寇健文則指出，每種制度都有長處，習近平集權後的中國政治制度也不例外，但同時，一人集權後沒有相互制衡的「糾錯」力量，可能造成嚴重問題，領導人的健康問題風險也遽增。

政大東亞所所長王信賢等人在會上提出研究資料顯示，習近平時期，民眾採取暴力抗爭的比例下降，政府的壓制升高。胡時期面對中上階層的抗爭，多以協調為主，習時期則相反。

王信賢表示，在習近平第一任期，中國官方對抗爭的回應既無創新也無設法治理，反而多運用國家的專制權力，整體社會情勢雖然平穩，但並不平靜。（編輯：張淑伶/朱建陵）1070317