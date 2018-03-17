李昆澤力挺何權峰　掃街拜票爭取支持

民進黨高雄市議員初選將於下周登場，三民區市議員何權峰加緊腳步爭取市民認同，今（17）日下午在立法委員李昆澤的陪同下，於天天心黃昏市場掃街拜票。何權峰表示，面對初選全力以赴，堅持初衷爭取市民認同。

高雄市議員初選進入倒數計時，三民區選情激烈，呈現6搶4的局面，面對老將及新人群聚，以勤奮服務知名的何權峰今日也特別在李昆澤陪同下掃街拜票，期待藉由公開力挺，發揮母雞帶小雞的效益，為何權峰加持，尋求初選出線。李昆澤說，何權峰擔任過陳菊市長的秘書，熟稔市政，也了解地方的需求，除了關心鐵路地下的進度，也爭取十全滯洪池的興建，育兒津貼的補助等，經過了一屆議員的磨練，以勤跑基層在鄉里間傳為佳話。期待三民區的市民繼續支持何權峰，讓優質的議員順利連任。



何權峰表示，謝謝李昆澤委員的全力支持，自己也時刻要求不忘初衷、傾聽民意，初選階段除了持續掃街拜票獲得市民認識外，了解市民朋友的需要才是市議員的本職，希望能夠爭取市民認同，在議會繼續認真問政、為市民朋友保障權益。李昆澤再次呼籲，支持議會認真問政的好議員，守護高雄優質好議會，接到民調電話務必聽完問題，做好回答，大聲說出唯一支持何權峰，如此該通民調電話才能稱作有效。