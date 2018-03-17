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適合海釣小型遊艇　潛在買家詢問度高

記者黃守作／高雄報導2018/03/17 18:31
▲主辦2018台灣國際遊艇展的高雄市政府海洋局局長林英斌(中)、外貿協會副秘書長林芳苗(左)及台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪連袂召開記者會，說明此次遊艇展的成果。(圖／記者黃守作攝，2018.03.17)
▲主辦2018台灣國際遊艇展的高雄市政府海洋局局長林英斌(中)、外貿協會副秘書長林芳苗(左)及台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪連袂召開記者會，說明此次遊艇展的成果。(圖／記者黃守作攝，2018.03.17)

主辦2018台灣國際遊艇展的高雄市政府海洋局等單位於今(17)日下午，在高雄展覽館，召開記者會，說明此次遊艇展的成果，認為成果豐碩。

2018台灣國際遊艇展成果發表記者會，是由高雄市政府海洋局局長林英斌、中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗及台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪共同主持，會中說明此次遊艇展的成果。

高雄市政府海洋局局長林英斌表示，2018台灣國際遊艇展為國內遊艇及相關零配件及海洋產業唯一的專業展覽，此次有170家廠商參展，使用1000個攤位，室內及水上展示實船65艘頂級遊艇、動力船及帆船，室內展出最大遊艇為76呎，水上更展出96呎的大型豪華遊艇。

林英斌進一步指出，為了讓民眾有機會與遊艇接觸，更首創一系列的遊艇體驗活動，不但可以讓民眾購票試乘頂級遊艇，台灣港務公司還加碼支援豪華貴賓船，讓購票民眾有免費搭乘的機會。

中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗指出，此次台灣國際遊艇展在遊艇設備及零組件方面，除展示外，採取1對1的洽談會，經統計成交額達1000萬美元，成果豐碩。

台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪則指出，此次遊艇展買主眾多，其中詢問度最高，洽訂最多的就是入門款小型遊艇，讓參展的廠商均很高興，有9艘豪華遊艇已下訂單，成交額達3億元，還有20多艘遊艇還在洽談中，希望能成交。

龔俊豪進一步指出，此次遊艇展有潛在的買家，比歷屆遊艇展有成長，買家看中可適合海釣的小型遊艇較多。

關鍵字遊艇展遊艇工業同業公會對外貿易發展協會
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