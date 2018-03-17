司法院網路遭駭 尚未查出裁判書遭竄改

司法院資訊處處長王金龍說，目前已全面掌握受感染的243電腦，其中以XP型電腦為最多，目前正持續封鎖殺除已經發現的病毒，並更換帳號密碼，防杜駭客。

司法院事發後通報行政院國家資通安全會報技術服務中心，經資安顧問協助鑑識，於本月8日上午，發現台南地院電腦教室的XP型電腦，曾於1月11日攻擊司法院院傳閱主機並安裝惡意程式。

資安顧問進一步調查，發現台南地院電腦是在去年12月27日遭駭客從巴基斯坦IP入侵成功，植入零時差電腦病毒，趨勢科技公司本月9日確認該病毒為新型病毒。

司法院表示，事後分析查證結果，提供司法院及所屬各機關同仁的單一登入系統的帳號密碼，疑似已遭駭客以台南地院的電腦病毒入侵竊取，但尚未查出有入侵裁判書系統竄改裁判書的情形。

新聞稿提到，司法院資訊處已於本月8日協同APT防衛系統廠商，立即檢測司法院所屬各機關電腦遭入侵的情形，儘速將病毒清除阻絕，並全面清查全國法院還有多少台XP型電腦，以及在司法院主機布建APT防衛系統。

司法院表示，經一週清查，已將受病毒感染的情況確認並控制住，目前已掌握遭植入的病毒有兩組、15支程式，受感染的電腦數目為243台（約90%為XP型電腦、其餘10%是windows 2003型電腦），受入侵的法院包括最高行政法院、台北地方法院、台灣高等法院高雄分院等29個法院。（編輯：黃瑞弘）1070317