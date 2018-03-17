NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈未來親子野餐日移師台中　全家同樂潘孟安南島婚禮福證日籍新人定終生理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

司法院網路遭駭 尚未查出裁判書遭竄改

中央社2018/03/17 17:40
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文、黃旭昇台北17日電）司法院今天表示，共有台北地方法院等29個法院、243台電腦遭駭客入侵植入病毒，員工登入系統帳號密碼疑似遭竊，但尚未查出有入侵裁判書系統竄改裁判書的情形。

司法院資訊處處長王金龍說，目前已全面掌握受感染的243電腦，其中以XP型電腦為最多，目前正持續封鎖殺除已經發現的病毒，並更換帳號密碼，防杜駭客。

司法院下午發布新聞稿表示，司法院資訊處人員本月7日晚間8時30分許，發現院內內網傳閱主機遭駭客入侵，並下載駭客工具攻擊台北地院公文主機，資訊處當晚關閉該傳閱主機，使用防火牆等資安設備阻斷連線。

司法院事發後通報行政院國家資通安全會報技術服務中心，經資安顧問協助鑑識，於本月8日上午，發現台南地院電腦教室的XP型電腦，曾於1月11日攻擊司法院院傳閱主機並安裝惡意程式。

資安顧問進一步調查，發現台南地院電腦是在去年12月27日遭駭客從巴基斯坦IP入侵成功，植入零時差電腦病毒，趨勢科技公司本月9日確認該病毒為新型病毒。

司法院表示，事後分析查證結果，提供司法院及所屬各機關同仁的單一登入系統的帳號密碼，疑似已遭駭客以台南地院的電腦病毒入侵竊取，但尚未查出有入侵裁判書系統竄改裁判書的情形。

新聞稿提到，司法院資訊處已於本月8日協同APT防衛系統廠商，立即檢測司法院所屬各機關電腦遭入侵的情形，儘速將病毒清除阻絕，並全面清查全國法院還有多少台XP型電腦，以及在司法院主機布建APT防衛系統。

司法院表示，經一週清查，已將受病毒感染的情況確認並控制住，目前已掌握遭植入的病毒有兩組、15支程式，受感染的電腦數目為243台（約90%為XP型電腦、其餘10%是windows 2003型電腦），受入侵的法院包括最高行政法院、台北地方法院、台灣高等法院高雄分院等29個法院。（編輯：黃瑞弘）1070317

白俄羅斯不是俄羅斯 要求中國正緬懷船難女工 許銘春允保障...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan