未來親子野餐日移師台中　全家老少野餐同樂

2018未來親子野餐日活動今(17)日在市民廣場熱鬧展開，活動安排簡單遊戲讓小朋友在玩樂過程中吸收知識，更在父母陪同下共創家庭回憶，促進家庭親子關係，也引導民眾走出戶外，增進人與人之間的交流。副市長林依瑩也到場共襄盛舉，她讚賞活動豐富多元，讓市民很有感。
由未來親子學習平台、遠見天下文化教育基金會主辦，過往連續3年都在北部舉行，在讀者的反映期盼與市府社會局的指導下，今年首度在台中市擴大舉行，周末假日吸引許多親子到訪同樂。
林依瑩表示，今日陽光普照伴隨著陣陣微風，正是走出戶外野餐的好日子，活動現場參與家庭超過一千組，市民廣場處處有小朋友們玩遊戲、親子同樂；感謝親子天下移師台中辦理家庭野餐日的用心外，也以有獎徵答的方式瞭解大家對托育一條龍政策及親子館設置等台中市托育福利的認識。
社會局表示，從2015年開始，未來親子學習平台秉持著品牌精神親子共學、共享、共玩，連續三年舉辦大型野餐會，邀請讀者共同參與，全家老少都出動，盼透過活動為創造家庭美好的回憶，並促進親子關係。
▲未來親子野餐日吸引許多親子到訪同樂（圖／市政府提供, 2018.3.17)
此外，天使心家族社會福利基金會今日在美術園道也舉辦第9屆愛奇兒「歡迎來我家坐坐」踩街野餐活動，林依瑩表示，許多像天使心家族這樣在社區中認真經營的民間機構團體，協助市府一起建構整個身心障礙服務網絡，市府團隊會持續努力，一起讓台中成為幸福友善之都；目前台中市大約有7,600多個身心障礙兒童少年，盼透過活動呼籲大眾重視支持身心障礙兒少照顧者議題。
社會局表示，市府針對0至6歲疑似發展遲緩兒童(含身心障礙兒童)提供個案管理，包括療育補助、家庭支持服務、社區化服務、到宅指導等各項服務，106年總計服務15萬2,000人次；也創新開辦「台中市18歲以下多重障礙(中度以上)之兒童及少年家庭」，提供家有多位身心障礙子女家庭主動關懷諮詢及資源轉介(轉銜)服務，106年服務1,803人次，並於暑假辦理課後支持活動、親職教育講座，還獲選公益彩券形象宣導採訪報導，希望提供更多身障家庭支持協助。
天使心家族社會福利基金會執行長林照程表示，今天的活動就是要呼籲大家「友好」不是只有一天、而是一整年365天的事情，藉由今日的愛奇兒友好活動而了解接納愛奇兒家庭直接展現友好的熱情，讓愛奇兒家庭感受到社會的溫暖，成為愛奇兒家庭最有力的支持粉絲。