未來親子野餐日移師台中　全家老少野餐同樂

2018未來親子野餐日活動今(17)日在市民廣場熱鬧展開，活動安排簡單遊戲讓小朋友在玩樂過程中吸收知識，更在父母陪同下共創家庭回憶，促進家庭親子關係，也引導民眾走出戶外，增進人與人之間的交流。副市長林依瑩也到場共襄盛舉，她讚賞活動豐富多元，讓市民很有感。

由未來親子學習平台、遠見天下文化教育基金會主辦，過往連續3年都在北部舉行，在讀者的反映期盼與市府社會局的指導下，今年首度在台中市擴大舉行，周末假日吸引許多親子到訪同樂。

林依瑩表示，今日陽光普照伴隨著陣陣微風，正是走出戶外野餐的好日子，活動現場參與家庭超過一千組，市民廣場處處有小朋友們玩遊戲、親子同樂；感謝親子天下移師台中辦理家庭野餐日的用心外，也以有獎徵答的方式瞭解大家對托育一條龍政策及親子館設置等台中市托育福利的認識。