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中央社

東京櫻花正式開花 比往年提早9天

中央社2018/03/17 17:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京17日專電）日本氣象廳今天宣布，東京櫻花下午正式開花，比往年提早9天，也比去年提早4天。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，東京都心上午最低氣溫為攝氏3.1度，比往年低了1.5度，大約是往年3月上旬的溫度；各地氣溫也都較往年低，是個充滿涼意的上午。

位於東京千代田區靖國神社內的標準木，品種屬染井吉野櫻，是東京管區氣象台用來觀測櫻花開花的標準；氣象廳負責人員在日本時間下午2時30分左右，現場確認標準木已有超過5到6朵櫻花開花，氣象廳宣布東京櫻花正式開花。

氣象廳指出，因為這個星期連續2天最高氣溫超過攝氏20度，可能是今年櫻花提早開花的原因。

根據過去經驗，從今天開花後的7天到10天左右，將是櫻花的盛開期。

下午在靖國神社，適逢週末假日，許多日本民眾及觀光客都在標準木前觀看拍照；但由於標準木上多數櫻花未開，要找到已開花的5、6朵，還需要耐性找尋。

不過，在標準木及紀念品販售區附近的其他品種櫻花，已有數棵已開了不少，吸引遊客駐足。

全日本櫻花最早開的地方是高知縣和宮崎縣，都在昨天開花，今天除了東京以外，還有鹿兒島縣及長崎縣宣布開花。民間氣象公司預測，今天到下個星期，從西日本到東日本的各地都將陸續開花。（編輯：王同禹）1070317

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