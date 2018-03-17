產業需求勞動市場落差 許銘春:跨部會因應

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）勞動部今天在屏東縣立體育館舉辦「屏東地區就業博覽會」，勞動部長許銘春上任後首度參加就博。她表示，產業需求和勞動市場有落差，勞動部正積極面對這個問題找方法。

許銘春致詞表示，自己是屏東女兒，今天活動是她上任以來出席的第一場就業博覽會，格外有意義。她提到產業缺工是台灣目前經濟發展面臨的重要問題，因為企業求才若渴、勞工找不到工作，這表示產業需求和勞動市場有落差，勞動部正積極面對這個問題，跨部會協商共同面對，尋求更好的方法來因應。

對於社會關注的低薪問題，許銘春說，政府目前提出產業升級、企業診斷、產業人才鑑定、改善工作環境持續推動最低工資法等尋求改善。面對社會期待，勞動部不怕困難，將提出最好的方法來解決。