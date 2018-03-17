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中央社

產業需求勞動市場落差 許銘春:跨部會因應

中央社2018/03/17 17:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）勞動部今天在屏東縣立體育館舉辦「屏東地區就業博覽會」，勞動部長許銘春上任後首度參加就博。她表示，產業需求和勞動市場有落差，勞動部正積極面對這個問題找方法。

許銘春致詞表示，自己是屏東女兒，今天活動是她上任以來出席的第一場就業博覽會，格外有意義。她提到產業缺工是台灣目前經濟發展面臨的重要問題，因為企業求才若渴、勞工找不到工作，這表示產業需求和勞動市場有落差，勞動部正積極面對這個問題，跨部會協商共同面對，尋求更好的方法來因應。

對於社會關注的低薪問題，許銘春說，政府目前提出產業升級、企業診斷、產業人才鑑定、改善工作環境持續推動最低工資法等尋求改善。面對社會期待，勞動部不怕困難，將提出最好的方法來解決。

屏東縣長潘孟安表示，這場就業博覽會登場時間適逢農曆年後轉職潮，現場提供綠能、農科生技、旅遊業、食品加工等產業職缺，具有發展前景，希望吸引年輕人留在自己家鄉就業。

今天活動有115家廠商釋出2000個職缺，吸引近3000人參加。活動現場除了徵才專區擠滿人，「綠能產業‧綠能經濟」活動特色區也擠滿體驗人潮。其中，物聯網智慧節能居家控制模擬設備、太陽能窗格燈等綠能相關裝置，讓民眾見識到綠能科技帶來的商機與就業機會。(編輯:孫承武)1070317

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