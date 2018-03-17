南島婚禮日籍新人定終生　日媒關注跨海紀實

由茂林國家風景區管理處和屏北三鄉共同辦理的「2018南島族群婚禮─鞦韆下的婚禮」 ，主婚禮活動今(17)日在三地門鄉中山公園進行，10對新人遵循傳統排灣族頭目貴族婚禮儀式，歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，在部落族人、親友及 遊客的祝福下，完成幸福甜蜜的婚禮。
婚禮開始耆老、頭目、親屬團先進場，接著新娘花轎陣進入會場，主辦單位致贈福袋及結婚證書等多項禮物。由證婚人縣長潘孟安、主婚人茂管處長簡慶發、三地門鄉長歸曉惠分別在結婚證書用印。潘孟安表示，他已連續4年參加南島族群婚禮，近幾年來在茂管處及鄉公所協力打造下，已將原鄉部落的文化旅遊無縫接軌，尤其原住民的傳統婚禮儀式，透過媒體發送，讓國際知道原住民文化之美，期盼未來能吸引更多外籍人士一同感受南島族群貴族婚禮盛事。潘縣長並獻上滿滿的祝福，10對新人展開精采的人生，永浴愛河。
▲婚禮開始耆老、頭目、親屬團先進場，接著新娘花轎陣進入會場。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
▲日籍新娘上野由父親牽著手進場交由新郎吉田俊明和。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
10對新人中有6對來自原鄉部落，今年首次吸引日本東京的新人飄洋過海來台參加，日本媒體得知紛紛派出記者到三地門全程紀錄採訪，包括富士電視台、每日新聞、日本共同通訊社共同見證他們的婚禮，並將這段在台浪漫完婚的故事，傳回日本。
▲新人歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，接受部落族人、親友及 遊客的祝福。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
▲新人歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，接受部落族人、親友及 遊客的祝福。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
日籍新人吉田俊明和上野去年來台旅遊時，造訪位於瑪家鄉的臺灣原住民族文化園區及霧台鄉，對台灣多元的原民文化驚艷不已，經友人分享得知「南島族群婚禮」訊息，受盪鞦韆儀式與排灣族、魯凱族的華麗傳統服飾吸引，於是報名了今年(107)南島族群婚禮盛事。
▲證婚人縣長潘孟安、主婚人茂管處長簡慶發、三地門鄉長歸曉惠福證。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
▲新人歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，接受部落族人、親友及 遊客的祝福。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
除了今日的主婚禮重頭戲外，系列活動至4月1日每周六、日在禮納里遊客中心有部落原味市集，現場有排灣族傳統鞦韆與傳統服飾供民眾拍照；為方便民眾暢遊屏北三鄉，更規劃了往返地磨兒森林公園與禮納里遊客中心的接駁專車，歡迎民眾前來高屏山麓遊玩並搭乘。屏北三鄉鄉公所各推出精采系列活動，如部落原味市集、露營、飛行傘體驗及部落生態遊程、健走、套裝蜜月及手沖咖啡比賽等，歡迎各位共同參與浪漫的系列活動。