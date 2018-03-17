NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈秀琴捲欠債風波　于美人這麼看世界搏茶會　嘉縣邀你品茗搏感情理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

南島婚禮日籍新人定終生　日媒關注跨海紀實

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/17 18:10
▲10對新人遵循傳統排灣族頭目貴族婚禮儀式，完成幸福甜蜜的婚禮。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）
▲10對新人遵循傳統排灣族頭目貴族婚禮儀式，完成幸福甜蜜的婚禮。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

由茂林國家風景區管理處和屏北三鄉共同辦理的「2018南島族群婚禮─鞦韆下的婚禮」 ，主婚禮活動今(17)日在三地門鄉中山公園進行，10對新人遵循傳統排灣族頭目貴族婚禮儀式，歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，在部落族人、親友及 遊客的祝福下，完成幸福甜蜜的婚禮。

婚禮開始耆老、頭目、親屬團先進場，接著新娘花轎陣進入會場，主辦單位致贈福袋及結婚證書等多項禮物。由證婚人縣長潘孟安、主婚人茂管處長簡慶發、三地門鄉長歸曉惠分別在結婚證書用印。潘孟安表示，他已連續4年參加南島族群婚禮，近幾年來在茂管處及鄉公所協力打造下，已將原鄉部落的文化旅遊無縫接軌，尤其原住民的傳統婚禮儀式，透過媒體發送，讓國際知道原住民文化之美，期盼未來能吸引更多外籍人士一同感受南島族群貴族婚禮盛事。潘縣長並獻上滿滿的祝福，10對新人展開精采的人生，永浴愛河。

▲婚禮開始耆老、頭目、親屬團先進場，接著新娘花轎陣進入會場。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

▲日籍新娘上野由父親牽著手進場交由新郎吉田俊明和。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

10對新人中有6對來自原鄉部落，今年首次吸引日本東京的新人飄洋過海來台參加，日本媒體得知紛紛派出記者到三地門全程紀錄採訪，包括富士電視台、每日新聞、日本共同通訊社共同見證他們的婚禮，並將這段在台浪漫完婚的故事，傳回日本。

▲新人歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，接受部落族人、親友及 遊客的祝福。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

▲新人歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，接受部落族人、親友及 遊客的祝福。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

日籍新人吉田俊明和上野去年來台旅遊時，造訪位於瑪家鄉的臺灣原住民族文化園區及霧台鄉，對台灣多元的原民文化驚艷不已，經友人分享得知「南島族群婚禮」訊息，受盪鞦韆儀式與排灣族、魯凱族的華麗傳統服飾吸引，於是報名了今年(107)南島族群婚禮盛事。

▲證婚人縣長潘孟安、主婚人茂管處長簡慶發、三地門鄉長歸曉惠福證。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

▲新人歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，接受部落族人、親友及 遊客的祝福。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.17）

除了今日的主婚禮重頭戲外，系列活動至4月1日每周六、日在禮納里遊客中心有部落原味市集，現場有排灣族傳統鞦韆與傳統服飾供民眾拍照；為方便民眾暢遊屏北三鄉，更規劃了往返地磨兒森林公園與禮納里遊客中心的接駁專車，歡迎民眾前來高屏山麓遊玩並搭乘。屏北三鄉鄉公所各推出精采系列活動，如部落原味市集、露營、飛行傘體驗及部落生態遊程、健走、套裝蜜月及手沖咖啡比賽等，歡迎各位共同參與浪漫的系列活動。

關鍵字南島婚禮排灣族三地門潘孟安
遊艇生活　平價親民高貴不貴未來親子野餐日移師台中　全家同樂

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan