南島婚禮日籍新人定終生　日媒關注跨海紀實

由茂林國家風景區管理處和屏北三鄉共同辦理的「2018南島族群婚禮─鞦韆下的婚禮」 ，主婚禮活動今(17)日在三地門鄉中山公園進行，10對新人遵循傳統排灣族頭目貴族婚禮儀式，歷經下聘、抬轎、盪鞦韆等儀式，在部落族人、親友及 遊客的祝福下，完成幸福甜蜜的婚禮。

婚禮開始耆老、頭目、親屬團先進場，接著新娘花轎陣進入會場，主辦單位致贈福袋及結婚證書等多項禮物。由證婚人縣長潘孟安、主婚人茂管處長簡慶發、三地門鄉長歸曉惠分別在結婚證書用印。潘孟安表示，他已連續4年參加南島族群婚禮，近幾年來在茂管處及鄉公所協力打造下，已將原鄉部落的文化旅遊無縫接軌，尤其原住民的傳統婚禮儀式，透過媒體發送，讓國際知道原住民文化之美，期盼未來能吸引更多外籍人士一同感受南島族群貴族婚禮盛事。潘縣長並獻上滿滿的祝福，10對新人展開精采的人生，永浴愛河。