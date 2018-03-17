中市高中社團成果發表　展現才藝與活力

高中職表演團體及動態社團成果發表在方舟音樂藝文展演空間欣賞學子表演，更上台與台中女中學子高歌；各團隊也展現實力，不僅有熱舞社學生奮力演出展現力與美，熱音社學生也表演自創作品，氣氛熱鬧。

台中市政府推動「台中好Young挺青春」專案，透過職涯體驗、社團發表等活動，讓學子有管道展現才能；今(17)日也舉辦高中職表演團體及動態社團成果發表，由9隊高中職藝術表演團體進行演出，展現才藝學習成果，包括熱音社、熱舞社、吉他社、樂團及旗隊等帶來精彩演出。市長林佳龍表示，致力推動「300up」，包括「百師入學」、「百業體驗」及「百座設施」，期待透過文化藝術薰陶、運動體育發展等多元活動，增加青少年更多體驗機會。

林佳龍表示，透過藝術表演與動態社團展示成果，也經由表揚帶動榮譽感，讓教育不再僅侷限於教室中，整個社會各領域都是學校的一部分；市府重視青年與青少年的教育，特別期盼均衡發展，因此結合教育局、文化局、運動局及勞工局整合各式各樣的活動，盼讓青少年擁有健康的成長環境。



▲高中職表演團體及動態社團成果發表啟動（圖／市政府提供, 2018.3.17)



▲中女熱音社學生表演自創作品（圖／市政府提供, 2018.3.17)

林佳龍指出，青少年有旺盛精力與創意，要讓他們能夠發揮，除了學校的制式教育外，也特別強調體驗，相信透過「百師入學」讓青少年了解文化領域的典範，形成效法的對象；「百業體驗」則提供未來將投入相關職場的學子，提早觀摩達人或大師的精神，還有「百座設施」方面，積極建設運動與文化展館，提供青少年好的場域進行體驗。

教育局表示，這次學校表演團體及社團成果聯合發表活動，除提供學生展演機會外，更可訓練學生表達、認知及設計規劃活動能力；今年4月起市府將舉辦百業體驗，促進青少年職涯發展，並透過藝術表演團體暨動態社團成果聯合發表及畢業季微電影等活動，未來也將持續整合及應用全市資源，讓學子有更多展現才藝與活力的場域。