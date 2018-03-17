NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈秀琴捲欠債風波　于美人這麼看世界搏茶會　嘉縣邀你品茗搏感情理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

日本京町家住一晚 老宅重建延續故事

中央社2018/03/17 17:58
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北17日電）「曾有一對老婦人造訪京都的系屋旅館，原來姊妹倆曾是這旅館最早的屋主。」旅遊作家游旋如跟陳淑玲說，京町家因維修不易而逐漸消失，整建後被賦予第二生命，故事也得以延續。

根據京都市在2010年8月統計，當時京都有47735棟京町家建築，這些老屋興建於西元1950年以前，按照傳統木造軸組構法修築的家屋被稱為京町家，但因為老屋維修不易，每年正以千棟速度消失，許多人開始老屋整建計畫，保留房子的原始風貌，賦予老宅第二次生命並對外營業。

旅遊作家游旋如和陳淑玲花了5年的時間走訪京都京町家民宿，新書「京町家住一晚」紀錄了京都20間旅館的故事，讓旅人造訪京都能更深入體驗古城的文化底蘊。

書中記錄一間位在京都西陣的系屋背包旅館，出生在新潟，在東京讀書的小林先生因為愛上京都而停下腳步，將85年的織品老屋改裝成背包旅館，開幕沒多久，就有一對60多歲的老婦人前來入住，聊天後才發現這對老婦人姊妹是這間房子最早的主人。

陳淑玲轉述，小林先生說，這對老婆婆從出生到小學前的歲月都是在這裡度過，當她們在屋內走走時，姊妹倆還興奮指著庭院的石頭說「小時候這塊石頭還長滿青苔呢。」當她聽到這段故事時，也看到小林先生眼中閃著溫柔的光芒，也相信老屋的故事會一直傳承下去。

陳淑玲同時還推薦另一間名為「一空」的京町家民宿，這間由藝妓老茶屋改建的神秘民宿只有4個房間，過去是藝妓、舞妓工作的茶屋，隱蔽在京都花街祗園宮川町巷子內側，超過100年的房子沒太大改變，連茶屋使用的「箱階段」都還完整保留著，一個個櫃子都能被完整打開使用。

「京都藝廊旅店」則是一間有別於其他京町家的旅店，不強調老屋風格，游旋如說，這間旅店就好像是把藝廊開在百年老屋裡頭，老闆矢津吉隆想要「找一個地方讓人可以整夜的看藝術到睡著」，因此找到這間老屋，將中庭打通，留下3根柱子漆成不同圖案，上面的創作都是年輕藝術家對房子的感受。

「京町家住一晚」書中也記錄了已經結束營業的旅店，其中一間「麵包與馬戲團旅店」是由兩名年輕人經營，熱愛骨董的他們在老屋裡放了來自世界各地的骨董，甚至還有一面從法國運回「路易十五照過的鏡子」，只要日幣3000元就可以和骨董家具一起過夜，不過由於老闆在大阪找到新的空間，因此目前已經歇業。

重建過後的京町家仍然是有百年歷史的老宅，隔音不好、不能鎖房門都是台灣旅人可能會不習慣的地方，建議想體驗京町家的旅人在入住時要特別注意，才能用心體會房子的細節和溫暖的人情味。（編輯：劉政權）1070317

產業需求勞動市場落差 許...呂秀蓮：媒體只在乎柯P ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan