日本京町家住一晚 老宅重建延續故事

旅遊作家游旋如和陳淑玲花了5年的時間走訪京都京町家民宿，新書「京町家住一晚」紀錄了京都20間旅館的故事，讓旅人造訪京都能更深入體驗古城的文化底蘊。

根據京都市在2010年8月統計，當時京都有47735棟京町家建築，這些老屋興建於西元1950年以前，按照傳統木造軸組構法修築的家屋被稱為京町家，但因為老屋維修不易，每年正以千棟速度消失，許多人開始老屋整建計畫，保留房子的原始風貌，賦予老宅第二次生命並對外營業。

（中央社記者陳葦庭台北17日電）「曾有一對老婦人造訪京都的系屋旅館，原來姊妹倆曾是這旅館最早的屋主。」旅遊作家游旋如跟陳淑玲說，京町家因維修不易而逐漸消失，整建後被賦予第二生命，故事也得以延續。

書中記錄一間位在京都西陣的系屋背包旅館，出生在新潟，在東京讀書的小林先生因為愛上京都而停下腳步，將85年的織品老屋改裝成背包旅館，開幕沒多久，就有一對60多歲的老婦人前來入住，聊天後才發現這對老婦人姊妹是這間房子最早的主人。

陳淑玲轉述，小林先生說，這對老婆婆從出生到小學前的歲月都是在這裡度過，當她們在屋內走走時，姊妹倆還興奮指著庭院的石頭說「小時候這塊石頭還長滿青苔呢。」當她聽到這段故事時，也看到小林先生眼中閃著溫柔的光芒，也相信老屋的故事會一直傳承下去。

陳淑玲同時還推薦另一間名為「一空」的京町家民宿，這間由藝妓老茶屋改建的神秘民宿只有4個房間，過去是藝妓、舞妓工作的茶屋，隱蔽在京都花街祗園宮川町巷子內側，超過100年的房子沒太大改變，連茶屋使用的「箱階段」都還完整保留著，一個個櫃子都能被完整打開使用。

「京都藝廊旅店」則是一間有別於其他京町家的旅店，不強調老屋風格，游旋如說，這間旅店就好像是把藝廊開在百年老屋裡頭，老闆矢津吉隆想要「找一個地方讓人可以整夜的看藝術到睡著」，因此找到這間老屋，將中庭打通，留下3根柱子漆成不同圖案，上面的創作都是年輕藝術家對房子的感受。

「京町家住一晚」書中也記錄了已經結束營業的旅店，其中一間「麵包與馬戲團旅店」是由兩名年輕人經營，熱愛骨董的他們在老屋裡放了來自世界各地的骨董，甚至還有一面從法國運回「路易十五照過的鏡子」，只要日幣3000元就可以和骨董家具一起過夜，不過由於老闆在大阪找到新的空間，因此目前已經歇業。

重建過後的京町家仍然是有百年歷史的老宅，隔音不好、不能鎖房門都是台灣旅人可能會不習慣的地方，建議想體驗京町家的旅人在入住時要特別注意，才能用心體會房子的細節和溫暖的人情味。（編輯：劉政權）1070317