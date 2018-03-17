43件獨立研究作品　獲獎作品評審也讚歎

彰化縣政府在陽明國中舉辦獨立研究作品發表暨頒獎典禮活動，並邀請國立彰化高中一同展出資優教育成果，由教育處長鄧進權頒發獎狀及禮券予獲獎學生。活動開始由陽明國中口琴社精彩的演奏揭開序幕，各校獲獎學生現場展出研究成果，讓所有參與者可以互相觀摩學習彼此的研究成果。

「獨立研究作品徵選活動」一直是彰化縣資優教育的年度盛事，獨立研究的精神在於鼓勵大家根據自己的興趣與能力去發現問題、產生疑問、進行研究，最後再透過歸納、推論而得到一個獨特新穎的結論、發現或發明新知識。彰化縣政府於101學年度開始每年辦理獨立研究作品徵選活動，至今已邁入第六屆，本屆共邀請43件優秀作品展出研究成果，每組獲獎作品都相當出色！



▲彰化縣政府舉辦獨立研究作品發表暨頒獎典禮活動，邀請43件優秀作品展出研究成果，每組獲獎作品都相當出色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

本屆徵選活動，人文社會組由和美國小、民生國小、靜修國小三校同時並列特優，主題分別為和美地區觀光、歌仔戲現況探討、圖像詩創作，研究內容豐富多元且對問題探究仔細，令評審印象深刻。



▲彰化縣政府舉辦獨立研究作品發表暨頒獎典禮活動，邀請43件優秀作品展出研究成果，每組獲獎作品都相當出色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

數學組則由陽明國中及信義國中小國小部獲得特優殊榮，陽明國中取材數學演算問題並應用高等數學方法，信義國中小則探究數學遊戲的規則與邏輯，二組學生對研究問題的探究及分析，評審給予高度的肯定。



▲彰化縣政府舉辦獨立研究作品發表暨頒獎典禮活動，邀請43件優秀作品展出研究成果，每組獲獎作品都相當出色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

自然與生活科技組作品多元繽紛，由陽明國中與彰泰國中並列特優，陽明國中主題為冷風扇，並結合生活環保素材應用和製作、彰泰國中主題為史特林引擎與太陽能製作發電系統，深入研究探討並積極推廣運用，評審相當讚嘆！此次獨立研究各類主題包羅萬象，每組獲獎學生皆有亮眼表現。



▲彰化縣政府舉辦獨立研究作品發表暨頒獎典禮活動，邀請43件優秀作品展出研究成果，每組獲獎作品都相當出色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

在作品交流活動中，得獎學生除分享得獎作品外，彰化縣政府更安排了Lucky Seven闖關及摸彩活動，與會師生們氣氛歡樂，此外更有不少家長蒞臨現場參觀國中資優班學生研究成果，瞭解縣內國中資優班辦學情形，彰縣國中資賦優異學生鑑定作業預計於6月16日辦理初試，如有興趣者請於5月11日至5月12日於各國中輔導室報名。