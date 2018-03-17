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中央社

控豔星違反保密協議 川普律師提告求償

中央社2018/03/17 18:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）根據川普委任律師今天提出的訴狀，藝名「暴風女丹尼爾斯」的色情片女星因違反禁止對外洩露她與川普風流韻事的保密協議，川普將向她求償至少2000萬美元。

法新社報導，這份訴狀是由川普律師柯恩（Michael Cohen）成立的「精華顧問」公司（EssentialConsultants LLC）提出，內容指控丹尼爾斯（StormyDaniels）「至少」違反協議20次。

訴狀指出：「根據保密協議約定的違約金，每違反協議一次，將支付損害賠償100萬美元（約新台幣2913萬元）。」

丹尼爾斯於2016年總統大選不久前簽署這項協議，並收取13萬美元，引發外界指控，此一款項形同對川普競選活動所提供的非法捐款。

丹尼爾斯的委任律師艾維納提（Michael Avenatti）推文批評訴狀內容。他寫道：「現任總統對一位公民索取2000萬美元以上的不實『損害賠償』，令人驚訝，而這位公民只是想告訴民眾事實真相。這可能是史上頭一遭，我們不會閃躲，也不會被嚇倒。」

這起事件恐將影響篤信宗教選民對川普的支持，而此一票源是川普問鼎白宮成功的關鍵；同時此事似乎已造成川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的關係緊張。（譯者：鍾佑貞/核稿：張佑之）1070317

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