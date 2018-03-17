控豔星違反保密協議 川普律師提告求償

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）根據川普委任律師今天提出的訴狀，藝名「暴風女丹尼爾斯」的色情片女星因違反禁止對外洩露她與川普風流韻事的保密協議，川普將向她求償至少2000萬美元。

法新社報導，這份訴狀是由川普律師柯恩（Michael Cohen）成立的「精華顧問」公司（EssentialConsultants LLC）提出，內容指控丹尼爾斯（StormyDaniels）「至少」違反協議20次。

訴狀指出：「根據保密協議約定的違約金，每違反協議一次，將支付損害賠償100萬美元（約新台幣2913萬元）。」