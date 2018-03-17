陳鏞基清壘二壘打 統一5比3擊敗中信

萊福力退場後，中信兄弟啟動牛棚車輪戰，王則鈞第4局接手中繼1局無失分，第5局吳蔚驊一上場就遇到危機，投0.1局被敲出1支安打，送出2次保送，還有2次暴投。彭識穎緊急登板救火，被獅隊陳鏞基在滿壘局面敲出清壘的二壘安打帶有3分打點，獅隊這局共攻下4分逆轉，反倒以5比2超前。

中信兄弟洋投萊福力先發3局失1分，靠著第2、3局彭政閔、詹子賢安打，各添1分，前4局取得2比1領先。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）中華職棒官辦熱身賽統一獅與中信兄弟交手，獅隊靠著陳鏞基關鍵清壘二壘安打，終場以5比3逆轉擊敗中信兄弟，拿下熱身賽第2勝。

統一獅先發投手江辰晏投4局失2分（1分自責分），被敲出4支安打，林其緯第5局登板，中繼2局失1分，被敲出1安，但也讓中信打者吞下3次三振，後續依序登板後援投手傅于剛、邱浩鈞及鄭鈞仁未再失分，終場獅隊以5比3贏球。

統一獅隊去年終結者陳韻文因手肘發炎，開季恐缺陣。至於何時能歸隊，總教練黃甘霖表示，還無法評估，等身體完全復原後再回來，但屆時可能須先在二軍調整。

獅隊目前安排本季牛棚第6至9局將各由江承峰、鄭鈞仁、邱浩鈞以及王鏡銘輪流上場各投1局，其中鄭鈞仁因個性敢拚、具抗壓性，備受黃甘霖期待。

談到獅隊陣中老將潘武雄、高國慶、高志綱，黃甘霖提到，由於今年球隊以賽代訓，資深球員都已提前調整好狀況。（編輯：黃瑞弘）1070317