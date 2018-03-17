綠光劇團「人間條件」台中登場　「國民戲劇」人潮爭睹

綠光劇團「人間條件」系列今（17）晚將在台中圓滿劇場隆重登場，由於這是16年歷史的高知名度「國民戲劇」，加上今年首度在台中演出，未演先轟動，預定晚間6時開始入場，中午過後沒多久即出現排隊民眾，之後愈來愈多，長長人龍擠進圓滿劇場。表演將於晚間7時30分正式開演，市長林佳龍也將到場與民眾共同欣賞。

由吳念真導演編劇的綠光劇團「人間條件」系列，從首演至今已邁入16年，推出6部作品，深受大眾喜愛，被譽為「國民戲劇」，巡迴各地共超過300場的演出，逾40萬觀賞人次。

綠光劇團去年啟動「人間條件」野台戲劇工程，希望營造廟口或廣場看表演的氣氛，去年在高雄衛武營都會公園演出，今年開春後首場則落腳台中，這是綠光劇團首次在台中戶外演出，集結16年來參與演員同台飆戲，免費免票入場。