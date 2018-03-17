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綠光劇團「人間條件」台中登場　「國民戲劇」人潮爭睹

記者柳榮俊／台中報導2018/03/17 19:32
▲綠光劇團「人間條件」在台中圓滿劇場隆重登場，長長人龍擠進圓滿劇場。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.17)
▲綠光劇團「人間條件」在台中圓滿劇場隆重登場，長長人龍擠進圓滿劇場。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.17)

綠光劇團「人間條件」系列今（17）晚將在台中圓滿劇場隆重登場，由於這是16年歷史的高知名度「國民戲劇」，加上今年首度在台中演出，未演先轟動，預定晚間6時開始入場，中午過後沒多久即出現排隊民眾，之後愈來愈多，長長人龍擠進圓滿劇場。表演將於晚間7時30分正式開演，市長林佳龍也將到場與民眾共同欣賞。

由吳念真導演編劇的綠光劇團「人間條件」系列，從首演至今已邁入16年，推出6部作品，深受大眾喜愛，被譽為「國民戲劇」，巡迴各地共超過300場的演出，逾40萬觀賞人次。

綠光劇團去年啟動「人間條件」野台戲劇工程，希望營造廟口或廣場看表演的氣氛，去年在高雄衛武營都會公園演出，今年開春後首場則落腳台中，這是綠光劇團首次在台中戶外演出，集結16年來參與演員同台飆戲，免費免票入場。


▲綠光劇團「人間條件」系列，被譽為「國民戲劇」（圖／綠光劇團提供)


▲綠光劇團「人間條件」系列，被譽為「國民戲劇」（圖／綠光劇團提供 , 2018.3.17)

綠光劇團團長羅北安指出，「人間條件」系列至全台巡演時，台中場票房總是第一個完售，感謝台中觀眾對「綠光」的熱情支持；這次台灣野台戲劇工程2018年首站選在台中，集結16年來參與的演員，包括黃韻玲、李永豐、柯一正、簡志忠、唐美雲、鍾欣凌、陳竹昇、梁正群等人，再次燃燒劇場魂。

綠光劇團製作人李永豐表示，吳念真導演的戲劇為人帶來生命的力量，他發現戲劇演出後，所有人帶著溫暖回去，因此希望透過免費演出，讓更多人欣賞戲劇外，也感受到溫暖、美好與真誠的力量。

「人間條件」系列目前共分為一到六，這次綠光劇團於台中場帶來的演出為《人間條件》一，以市井小民為主角，描述一個里長伯父親，每天只想簽六合彩發橫財；一個封閉內心的母親，整天黏著電視機；一個青澀的女兒，情竇初開又心事重重；一個過世多年的阿嬤，心中掛念著一個男人，抱著一絲遺憾。這一天阿嬤附身在孫女身上，重返人間，有趣爆笑又溫馨感人的故事從此展開。

關鍵字綠光劇團圓滿劇場吳念真
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