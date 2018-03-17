NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈秀琴捲欠債風波　于美人這麼看世界搏茶會　嘉縣邀你品茗搏感情理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

高中社團成果發表 林佳龍勉多方適性發展

中央社2018/03/17 18:21
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市各高中社團成果發表會今天舉行，市長林佳龍勉勵青少年透過文化藝術薰陶、運動體育發展等多元體驗適性發展，更上台與台中女中熱音社學生高歌，氣氛嗨到最高點。

台中市政府推動「台中好Young挺青春」專案，透過職涯體驗、社團發表等活動，讓學子有管道展現才能，今天舉辦高中職表演團體及動態社團成果發表，由9隊高中職藝術表演團體進行演出，展現才藝學習成果，包括熱音社、熱舞社、吉他社、樂團及旗隊等帶來精彩演出。

林佳龍下午在教育局長彭富源的陪同下，前往台中文化創意產業園區方舟音樂藝文展演空間欣賞學子表演，更上台與台中女中熱音社學生高歌；各團隊也展現實力，不僅有熱舞社學生奮力演出展現力與美，熱音社學生也表演自創作品，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，透過藝術表演與動態社團展示成果，也經由表揚帶動榮譽感，讓教育不再僅侷限於教室中，整個社會各領域都是學校的一部分；市府重視青年與青少年的教育，特別期盼均衡發展，因此結合教育局、文化局、運動局及勞工局整合各式各樣的活動，盼讓青少年擁有健康的成長環境。

林佳龍指出，青少年有旺盛精力與創意，要讓他們能夠發揮，除了學校的制式教育外，也特別強調體驗，相信透過「百師入學」讓青少年了解文化領域的典範，形成效法的對象；「百業體驗」則提供未來將投入相關職場的學子，提早觀摩達人或大師的精神，還有「百座設施」方面，積極建設運動與文化展館，提供青少年好的場域進行體驗。（編輯：黃于）1070317

陳菊應邀訪美 演說暨考察城...老屋顏作者 東京介紹台灣老屋之

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan