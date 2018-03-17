陳菊應邀訪美 演說暨考察城市治理經驗

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市長陳菊今天率團美東考察城市永續發展，並應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請，當地時間20日發表演說，以女性執政者觀點分享生命歷程及城市治理經驗，預計25日返台。

陳菊下午率團搭機赴美東考察，參訪行程包括高線公園綠地景觀規畫、311市民服務專線話務中心、巴爾的摩水岸2.0改造計畫等。

此外應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請；CSIS有個以女性賦權為主題的系列演說計畫，邀請具專業及進步思維的女性領袖人物公開座談。陳菊將於當地時間20日以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題發表演說，聚焦自身生命歷程並分享擔任高雄市長期間致力城市轉型與永續發展的經驗。