陳菊應邀訪美 演說暨考察城市治理經驗

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市長陳菊今天率團美東考察城市永續發展，並應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請，當地時間20日發表演說，以女性執政者觀點分享生命歷程及城市治理經驗，預計25日返台。
陳菊下午率團搭機赴美東考察，參訪行程包括高線公園綠地景觀規畫、311市民服務專線話務中心、巴爾的摩水岸2.0改造計畫等。
此外應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請；CSIS有個以女性賦權為主題的系列演說計畫，邀請具專業及進步思維的女性領袖人物公開座談。陳菊將於當地時間20日以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題發表演說，聚焦自身生命歷程並分享擔任高雄市長期間致力城市轉型與永續發展的經驗。
陳菊率領市府工務局、研考會、都發局、地政局、秘書處、新聞局等市政團隊於紐約、巴爾的摩等地展開考察拜會行程，汲取當地都市永續發展優良案例。
代表團將於當地時間18日參訪高架舊鐵道活化變身後的高線公園（High Line Park）；19日前往紐約311市民服務專線話務中心（311 Call Center），交流高市1999市民服務專線的發展經驗。
高市府新聞局指出，高雄近年持續推動亞洲新灣區計畫，希望賦予舊港區新的生命力，為參考國外港灣城市更新經驗，當地時間22日也將前往美東第二大港巴爾的摩考察內港再生計畫（Inner Harbor 2.0），作為高雄發展港灣再造的借鏡，陳菊返國前夕也將至911紀念館向罹難者獻花致意。
新聞處也公布陳菊CSIS演說網路直播https://goo.gl/9re1Qv、高雄英文簡介https://goo.gl/AtiUQn、高雄款Kaohsiung Style城市意象影片https://goo.gl/ERUQS2等資訊(編輯:孫承武)1070317