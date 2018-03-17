賴清德指深澳乾淨的煤　連勝文籲：絕不能讓這惡夢成真

行政院長賴清德說深澳電廠燒的是「乾淨的煤」，國民黨中央委員連勝文17日表示，在空汙與暖化的壓力下，全球都致力減少燃煤發電，台灣卻反而增加，連勝文呼籲國人，「如果當陽光與乾淨的空氣變成遙不可及的奢侈品時，再去後悔不曾為自己與家人的健康而努力，那就太遲了！在這個議題上，大家各盡所能來奮鬥吧！絕不能讓這惡夢成真！」

連勝文臉書發文，想起元宵節前後，北部地區因「境內汙染」嚴重，而到達紫爆的程度，說他剛好當天出國，居然破天荒在桃園機場，遇到因霧霾嚴重、飛機無法降落而大誤點。他跟朋友提起這件事，大家都以為是在北京發生，沒想到卻是在桃園；而這還是深澳媒電廠尚未運轉，境內汙染就可以如此恐怖，未來真是無法想像。