賴清德指深澳乾淨的煤　連勝文籲：絕不能讓這惡夢成真

行政院長賴清德說深澳電廠燒的是「乾淨的煤」，國民黨中央委員連勝文17日表示，在空汙與暖化的壓力下，全球都致力減少燃煤發電，台灣卻反而增加，連勝文呼籲國人，「如果當陽光與乾淨的空氣變成遙不可及的奢侈品時，再去後悔不曾為自己與家人的健康而努力，那就太遲了！在這個議題上，大家各盡所能來奮鬥吧！絕不能讓這惡夢成真！」
連勝文臉書發文，想起元宵節前後，北部地區因「境內汙染」嚴重，而到達紫爆的程度，說他剛好當天出國，居然破天荒在桃園機場，遇到因霧霾嚴重、飛機無法降落而大誤點。他跟朋友提起這件事，大家都以為是在北京發生，沒想到卻是在桃園；而這還是深澳媒電廠尚未運轉，境內汙染就可以如此恐怖，未來真是無法想像。
連勝文要大家想想，「您真的忍心讓自己家裏的小孩，每天上下課，或在操場上活動時，吸入大量的空汙嗎？特別是有過敏體質的小孩，每天咳個不停，那多可憐！？如果您跟我一樣，為了健康常常在戶外走路、跑步或騎車，但台北若空汙程度經常是紫爆，那您還敢出去，不怕得肺癌？」
連勝文質疑，蔡政府難道是以「提高空汙覆蓋率」為執政目標嗎？還是因為蔡政府無法像照顧自己的二百五一樣，給社會大眾年薪二百五十（萬）（暗諷北農總經理吳音寧人事爭議），所以只能「火力全開」，送給大家pm 2.5！?