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影／魏明谷期勉各宗教與時俱進　引導民眾環保意識與行為

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/17 19:24
▲彰化縣各宗教團體聯合響應環保愛地球，縣長魏明谷呼籲民眾從事宗教活動時，也能有環保意識與環保行為，一起愛護地球。

彰化縣各宗教團體聯合響應環保愛地球宣傳會，17日上午在縣府中庭盛大展開，各宗教團體代表共同宣誓環保愛地球，彰化縣長魏明谷感謝宗教諮詢委員主動提議，以及各宗教團體共襄盛舉，大家共同努力，打造低汙染、低噪音，與時俱進的宗教信仰文化。


▲彰化縣各宗教團體聯合響應環保愛地球，縣長魏明谷呼籲民眾從事宗教活動時，也能有環保意識與環保行為，一起愛護地球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

魏明谷表示，現代人很重視空氣品質，尤其近年來大家對空氣汙染以及PM2.5越來越重視，環保意識也越來越高漲，因此縣府接受宗教諮詢委員的提議，結合各宗教團體聯合響應環保愛地球活動，縣府也很支持各宗教的發展，宗教是社會安定的力量，也是教化人心的活動，宗教信仰讓人看到未來與希望，讓人付出愛，照顧需要幫助的人。


▲彰化縣各宗教團體聯合響應環保愛地球，縣長魏明谷呼籲民眾從事宗教活動時，也能有環保意識與環保行為，一起愛護地球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

魏明谷指出，我們尊重傳統宗教祭儀焚香、燒金及燃放鞭炮等行為，但也期望宗教行為能夠跟上時代的腳步，與時俱進，並且走在民眾前面，引導民眾的行為，讓宗教與時代一起進步。


▲彰化縣各宗教團體聯合響應環保愛地球，縣長魏明谷呼籲民眾從事宗教活動時，也能有環保意識與環保行為，一起愛護地球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

彰化縣副縣長林明裕說，本活動預先於今年各大型宗教活動之前舉辦，更邀請眾多派別的各宗教團體共襄盛舉，且為全台首次結合各宗教團體共同宣導環保，締造各縣市先驅典範，同時展現各宗教團體大團結的新格局，並且藉由本活動，落實推動環保觀念，重新形塑打造低汙染、低噪音，與時俱進的信仰文化。活動在各宗教團體代表共同宣誓環保愛地球後圓滿落幕。

關鍵字環保愛地球低噪音低汙染宗教信仰
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