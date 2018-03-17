中華職棒／林威助引退儀式　邀「林太太」去甲子園看球

另外也有球員特殊進場方式，搭配全新的洲際棒球場及新版主場球衣「榮耀黃象牙球衣」，將帶給球迷全新的視覺享受！ 該周也將邀請多位嘉賓蒞臨現場，且 3/28-3/30 進場可領取限量台中美食！想大飽口福的球迷朋友不要錯過囉！

中信兄弟今年度全面入主台中洲際棒球場，將與大台中地區更緊密地結合，第 一檔開幕週活動就以「台中兄威」打頭陣，此名稱結合台中地名，並放進「兄威」 二字代表中信引以為傲的兄弟精神，及二軍總教練林威助引退儀式的精神傳承做為 整年度的起點。「台中兄威」將在 3/28-4/1 於洲際棒球場舉行，3/28 主場首戰將 邀請到「宇宙人」首次公開演唱中信兄弟年度歌曲「拿下這一場」，並進行開球儀式，為中信兄弟開出今年球季第一顆好球！

3/31-4/1 兩天則會舉行開幕週的重頭戲，林威助引退儀式「原點」。「原點」 為林威助轉任教練後，送給選手的 2 個字，也提醒自己莫忘初衷。

兩天林威助都會 到現場與球迷見面，3/31 賽前有滿滿的球迷互動活動，包含威助見面簽名會，及威助的球迷「林太太們」最期待的「比武招親」活動，包含「愛妻便當 PK 大賽」及 「誰能比我懂老公」威助小知識問答大賽，優勝者除了能夠和威助近距離接觸之外， 中信兄弟更與台灣虎航合作，提供的大阪來回機票做為獎品，讓林太太們有機會去 6/5 甲子園的「台灣日」看威助開球！

此外，現場發文附上「#林太太兄威」字樣， 或參加商品滿額抽獎活動，都有機會獲得機票喔！（僅贈送機票，不含比賽門票）

3/31 賽前威助除了在場外與林太太們互動之外，也將在場內與日本藝人「阿松」 進行開球儀式，阿松曾主持「大口松吃遍台灣」節目，也是威助的舊識，曾拍攝多部威助於日本打球時的紀錄影片，也都將於現場播放。開賽後威助將會至貴賓室和球迷一起觀賞比賽，賽中將會利用現場大螢幕進行「威助我愛你 CAM」及「我才 是林太太 CAM」，歡迎林太太們帶著各式各樣應援看板、帶上所有威助應援商品， 大方展現你對威助的愛，就有機會和威助一起出現在大螢幕上喔。

4/1 當天為林威助正式的引退儀式，賽前將邀請到大仁國小棒球隊和威助一起 進行開球儀式，大仁國小棒球隊投手出身的威助，將擔任開球投手，象徵回到最初 的投手身份，投出棒球生涯中的第一球；賽後則是正式引退儀式，威助將在場上完 成最後打席，並將球棒傳承給同樣赴日求學過的吳東融，象徵將威助對棒球最積極 的態度與精神永續傳承，正式卸下球員身份，轉換身份為中信兄弟二軍總教練。

此外，從開幕戰 3/28 開始，中信兄弟將與台中棒球故事館合作展覽為期兩個月的「林威助球員生涯回顧展」，將展示威助提供的棒球生涯時期展品，包含求學、 中華隊、日職阪神虎至中信兄弟時期展品。

看著威助對展品的珍藏與細數，也看出 威助對棒球的尊重與態度，包含球衣上的皺褶、球棒上的刮痕、紀念球上的筆跡及 釘鞋上的泥濘，皆完好無缺地保存，彷彿凍結於與威助一起閃耀在棒球場上的瞬間。

展覽期間為 3/28-5/31，球迷朋友一定要來感受威助對棒球滿滿的熱愛。 台中棒球故事館入場費用為全票 100 元；團體票（10 人以上）及台中市民優 惠票 70 元；學生票 50 元（享優惠票折扣者須主動出示證件以備查驗）。

台中棒球故事館門票收入將由台中市棒球教育基金會做為基層棒球推廣之用。且館內的「林 威助球員生涯回顧展」更設立「林太太告白專區」，可以透過館內廣播系統大聲說 出你對威助的愛；「林太太告白專區」也會設置於洲際球場內，將有專人拍攝你的 告白影片，有機會在 3/31 賽前於現場大螢幕播出，或是日後於網路上播放，想要 大聲對威助告白的男女老少林太太們，一定要把握機會喔。

票務方面，3/31 及 4/1 兩天於現場購票部份更增設「林太太應援專區」，只要 妳的老公姓氏為「林」，或身份證字號有連在一起的「24」兩個數字，即可享半票 優惠（此優惠不得與其他購票優惠合併使用），獲得專屬贈品，並入座精心佈置的 應援專區。林太太應援專區位於內野下層西 B 區 14-23 排，兩天各限量 100 名， 可攜眷兩名家人陪同，家人不享票價優惠（需以文件證明親屬身份）。

另外也特別 推出「林威助引退紀念商品」，3/31 及 4/1 入場的球迷朋友，還可以獲得限量的威 助應援海報！詳細活動資訊請持續關注中信兄弟官方網站及「兄弟 Fans Club」。