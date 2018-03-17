老屋顏作者 東京介紹台灣老屋之美

兩人透過一張張的投影片，向日本讀者說明日本很少見到的「鐵窗花」與「磨石子」。鐵窗花是在鐵窗上設計各種不同花樣，他們特地放了幾個在鐵窗上出現富士山、櫻花的鐵窗花，說明屋主在那個時代受到日本的影響。

駐日代表處台灣文化中心下午在東京舉行「尋找台灣老房子的設計之美」座談，邀請「老屋顏」作者、來自台灣的楊朝景和辛永勝，分享在台灣四處探訪不同年代與功能的老房子樣貌。

（中央社記者黃名璽東京17日專電）介紹台灣許多老建築之美的「老屋顏」作者辛永勝與楊朝景，今天把書中場景分享給日本讀者，希望透過欣賞老屋之美，進而保留它們，延續這些過往記憶。

其中，有一個鐵窗花是用五線譜及音符設計，且不單只是裝飾，而是真的可以演奏出的旋律。楊朝景說，屋主是一位老太太，她說設計這個鐵窗是為了紀念過世的老伴，因為這是老伴最喜歡的曲子。

他說，後來有他們臉書專頁粉絲幫忙彈出這段音符，並現場播放給日本讀者聽；有日本讀者認為，這段旋律可能是日本的歌曲「早春賦」。

有日本讀者問他們，為什麼被老東西吸引？辛永勝說，小時候住過老房子，想透過這些東西提醒大家珍惜生活週遭的事物；楊朝景則說，透過拍這些視覺很漂亮的東西，讓他們很好奇，所以進一步跟屋主聊天得知這些東西後面的故事，讓他覺得很感動。

另外有日本讀者談到台南，辛永勝說，他們其實都不看地圖，到了台南什麼路都進去看；楊朝景笑說，其實是迷路，所以才能發現很多鐵窗花，也建議日本讀者如果下次有機會去台南，可以去開山路或民權路看看，然後以民權路為主幹，所有的巷弄都可以進去逛逛，「就盡情地迷路吧」。

座談會結束後，兩人接受中央社記者詢問，談到都市更新與老屋保存是否衝突？楊朝景說，這兩者並非衝突，「不一定是要破壞才能做新的東西」，如果這個房子還可以運用，為什麼要把它拆除掉？

楊朝景說，都市更新與老屋保存看起來似乎衝突，但要使用這個空間的方式有很多種，可以朝比較保留性的方式；保留時可以微幅去達到想要達成這個房子的功能性，就可以避免革命式、破壞式把它全部都拆掉。

辛永勝認為，台灣會想學其他國家走都市更新或增加設計風格，可能是太長時間沒有去注意自己國家有很漂亮的東西。像他們拍攝這些可能是微不足道的小風景，但後來也發現很多屋主開始重視這些漂亮的東西，就會開始想要保留。

他說，也許有些房子真的很破舊無法維修，但選擇性的保存跟維護，「其實也是一個延續記憶的方法」。

兩人的座談吸引約百名日本讀者聆聽，在「老屋顏」日前被翻譯成日文版後，今天是他們首度到東京，現場不少讀者排隊拿著書給兩人簽名，相當熱鬧。（編輯：王同禹）1070317