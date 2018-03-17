花蓮國際龍舟賽點戰火 日本隊捐款賑災

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）2018花蓮太平洋國際龍舟錦標賽，今天在壽豐鄉鯉魚潭點燃戰火，來自世界20個國家地區、約800名選手參賽。其中日本隊特別捐贈24萬元日幣，為花蓮震災獻上心意。

「競技龍舟」運動推行多年，花蓮縣選手曾代表台灣在國內外拿到非常好的成績。2018花蓮太平洋國際龍舟錦標賽是花蓮縣第二次主辦的國際龍舟賽事，今天下午舉行開幕典禮，並由花蓮縣長傅崐萁等人為龍舟開光點睛儀式。

開幕典禮中，日本隊特別穿上寫著「花蓮加油」的T恤，並帶來募集的24萬元日幣善款，捐贈花蓮縣社會救助金專戶賑災。