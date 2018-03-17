談治霾 陸環保部長：還在靠天吃飯

（中央社記者繆宗翰北京17日電）中國環保部長李干杰今天坦言，治理空氣汙染形勢非常嚴峻，仍在「靠天吃飯」，兩會前後北京連日重汙染天氣就足以警醒。對於2020年降低空汙的目標，他則語帶保留表示還在研究。

中國第13屆全國人民代表大會一次會議下午舉行「打好汙染防治攻堅戰」記者會。外媒記者提問：「中國新的大氣汙染防治3年計畫目標是什麼？到2020年細懸浮微粒（PM2.5）的濃度要下降到什麼程度？與之前的政策有什麼不同？」

李干杰坦言，近期出現高空溫度較低空溫度高的「強逆溫」現象，尤其在夜晚，汙染物擴散不出去，因此從氣象條件來講，對降低空氣汙染很不利。