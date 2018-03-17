談治霾 陸環保部長：還在靠天吃飯

（中央社記者繆宗翰北京17日電）中國環保部長李干杰今天坦言，治理空氣汙染形勢非常嚴峻，仍在「靠天吃飯」，兩會前後北京連日重汙染天氣就足以警醒。對於2020年降低空汙的目標，他則語帶保留表示還在研究。
中國第13屆全國人民代表大會一次會議下午舉行「打好汙染防治攻堅戰」記者會。外媒記者提問：「中國新的大氣汙染防治3年計畫目標是什麼？到2020年細懸浮微粒（PM2.5）的濃度要下降到什麼程度？與之前的政策有什麼不同？」
李干杰坦言，近期出現高空溫度較低空溫度高的「強逆溫」現象，尤其在夜晚，汙染物擴散不出去，因此從氣象條件來講，對降低空氣汙染很不利。
他說：「總體上來講，我們還處在『靠天吃飯』的狀態，天幫忙，我們日子就好過一點，天不幫忙，霧霾就比較重。」
關於靠天吃飯，大陸網民曾經戲謔的說：「治理霧霾，基本靠風。」專家則表示，空汙的發生，與風速、空氣濕度等都有關。
但李干杰仍細數338個地級城市懸浮微粒（PM10）平均濃度下降10%、京津冀PM2.5平均濃度下降25%等成效，以及鋼鐵和煤炭去產能、煤改氣、煤改電等作為，表示過去5年「確確實實為改進環境質量發揮了很重要的支撐作用」。
不過，對於2020年PM2.5濃度要下降到什麼程度，李干杰語帶保留地表示，正在研究「藍天保衛戰3年作戰計畫」，會以「十三五」（2016到2020年）生態環境保護規劃裡的設定為基礎，進一步研究，有些目標保持不變，有些目標可能會有適當的提高。（編輯：張淑伶）1070317