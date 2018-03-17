性騷擾案逐年增 陳怡潔提修法加重罰責

（中央社記者王承中台北17日電）親民黨籍立委陳怡潔表示，有鑒於性騷擾案件逐年增加，為嚇阻性騷擾的發生，她提案修法提高罰鍰，從現行最高可處新台幣10萬元罰鍰，提高到30萬元，同時加重因特定關係利用權勢意圖性騷擾者的刑責。

有鑒於近年來性騷擾案件有逐年增加的趨勢，陳怡潔下午告訴中央社記者，據衛福部統計，成立性騷擾案件而遭裁罰的比例及金額均甚低，顯見目前性騷擾防治法的罰鍰過低，無法達到嚇阻的效果。她已提出性騷擾防治法部分條文修正草案。

陳怡潔表示，根據衛福部性騷擾事件申訴調查統計，性騷擾案件數由96年的182件增加為103年的409件，以103年為例，因違反性騷擾防治法第20條，對他人性騷擾而遭裁罰件數為153件，裁罰總金額為288萬5000元，平均每案裁罰金額僅1萬8856元，恐難嚇阻性騷擾的發生，有提高罰則的必要。