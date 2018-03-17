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中央社

性騷擾案逐年增 陳怡潔提修法加重罰責

中央社2018/03/17 18:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北17日電）親民黨籍立委陳怡潔表示，有鑒於性騷擾案件逐年增加，為嚇阻性騷擾的發生，她提案修法提高罰鍰，從現行最高可處新台幣10萬元罰鍰，提高到30萬元，同時加重因特定關係利用權勢意圖性騷擾者的刑責。

有鑒於近年來性騷擾案件有逐年增加的趨勢，陳怡潔下午告訴中央社記者，據衛福部統計，成立性騷擾案件而遭裁罰的比例及金額均甚低，顯見目前性騷擾防治法的罰鍰過低，無法達到嚇阻的效果。她已提出性騷擾防治法部分條文修正草案。

陳怡潔表示，根據衛福部性騷擾事件申訴調查統計，性騷擾案件數由96年的182件增加為103年的409件，以103年為例，因違反性騷擾防治法第20條，對他人性騷擾而遭裁罰件數為153件，裁罰總金額為288萬5000元，平均每案裁罰金額僅1萬8856元，恐難嚇阻性騷擾的發生，有提高罰則的必要。

陳怡潔說，她提案將對他人性騷擾的罰鍰，從現行的1萬元以上10萬元以下，提高到3萬元以上30萬元以下。

另外，陳怡潔表示，現行法條對於特定關係為性騷擾者，雖有加重罰鍰至1/2的規定，但對於意圖性騷擾，乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的處罰，卻無加重處罰的規定，顯有疏漏的地方。

陳怡潔說，現行法條對於意圖性騷擾，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。她提案修法，增列若因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護的人，利用權勢或機會意圖性騷擾者，加重其刑至1/2。（編輯：張均懋）1070317

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