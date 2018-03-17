影／台東利卡夢梅之宴音樂會　歌迷湧入沉浸春季饗宴

邁入第廿年的「台東利卡夢梅之宴音樂會」，今天下午盛大在台東縣卑南鄉利嘉國小舉行，現場湧進將近5000人前來，場面相當浩大，而今年也是The GAYA Hotel首次贊助這歷史悠久的活動。由利嘉部落的耆老吟唱卑南古謠揭開序曲，接著北原山貓與國家交響樂團首席獨奏家賣力演出。讓前來的民眾，感受一個舒服的午後。

利卡夢，出自利嘉地區卑南族族語，意為芋頭從泥土中冒出新芽，象徵生命充滿希望、不斷成長。20年前起，由發起人也就是利嘉國小前任校長張中元，讓「利卡夢梅之宴音樂會」在台東利嘉國小「梅園」登場，過去19年來每年皆吸引上千民眾攜家帶眷參與此項音樂盛事，如今也成了全國愛樂者每年引頸期盼的春季饗宴。