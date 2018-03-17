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影／台東利卡夢梅之宴音樂會　歌迷湧入沉浸春季饗宴

記者鄭志宏 ／台東報導2018/03/17 20:13
▲邁向第20年的利卡夢梅之宴音樂會在利嘉國小展開，現場相當熱鬧。（圖／記者鄭志宏攝）
▲邁向第20年的利卡夢梅之宴音樂會在利嘉國小展開，現場相當熱鬧。（圖／記者鄭志宏攝）

邁入第廿年的「台東利卡夢梅之宴音樂會」，今天下午盛大在台東縣卑南鄉利嘉國小舉行，現場湧進將近5000人前來，場面相當浩大，而今年也是The GAYA Hotel首次贊助這歷史悠久的活動。由利嘉部落的耆老吟唱卑南古謠揭開序曲，接著北原山貓與國家交響樂團首席獨奏家賣力演出。讓前來的民眾，感受一個舒服的午後。

利卡夢，出自利嘉地區卑南族族語，意為芋頭從泥土中冒出新芽，象徵生命充滿希望、不斷成長。20年前起，由發起人也就是利嘉國小前任校長張中元，讓「利卡夢梅之宴音樂會」在台東利嘉國小「梅園」登場，過去19年來每年皆吸引上千民眾攜家帶眷參與此項音樂盛事，如今也成了全國愛樂者每年引頸期盼的春季饗宴。

成功地將殿堂藝術帶入部落，讓社區及台東愛好音樂者，有機會近距離欣賞國家音樂廳演奏名家的演出。音樂會發起人張中元表示，今年邀請到國家交響樂團(NSO)獨奏家群演出，上半場將由長笛、雙簧管、單簧管與低音管組成的華麗木管四重奏進行演出。下半場則由NSO樂團首席吳庭毓帶領首席弦樂團精彩演出。

張中元更說，利卡夢音樂會已經成為與台東人每年的約會，希望透過樂音的傳揚，凝聚台東鄉親對美與藝文的共通喜好，彩繪美麗台東的藝術人文風情。


▲現任立委劉櫂豪與夫人也攜手來到音樂會現場，低調不願坐在貴賓座位，反倒是和民眾一同在一旁聆聽。（圖／記者鄭志宏攝）


▲音樂會隨地都可以席地而坐，聆聽優美的音樂聲。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字利卡夢梅之宴音樂會卑南劉櫂豪
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