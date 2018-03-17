NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈秀琴捲欠債風波　于美人這麼看世界搏茶會　嘉縣邀你品茗搏感情理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

顛覆刻板印象 唐寶寶勇闖伸展台

中央社2018/03/17 19:05
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北17日電）唐氏症基金會今天舉辦20週年感恩秀活動，由多名藝人陪同14名3歲至34歲的唐寶寶走上伸展台，展現近半年專業走秀的訓練成果，唐寶寶們擺出各種可愛姿勢，相當吸睛。

參加青年組唐寶寶走秀的文維，今年21歲，從小由阿嬤一手拉拔長大，文維從特教學校畢業後找到速食店工作，現在已經學會煮咖啡，也能製作簡單的輕食，每天上班前都會替阿嬤煮一杯熱咖啡，是阿嬤眼中的貼心寶貝。

為了照顧文維，阿嬤不僅特地學習特教專業，也帶文維練游泳、跳舞，還幫忙照顧其他唐寶寶，文維曾和阿嬤相伴泳渡日月潭，阿嬤總是透過身教教育文維「只要努力就有機會」。

身為唐寶寶家長的唐氏症基金會執行長林美智表示，正因家中有唐寶寶，才讓她知道自己原來可以變身超人，在人生中有機會和孩子一起成長學習。

與會的副總統陳建仁致詞時表示，唐氏症基金會在台灣努力將滿20年，這條路雖漫長，但也讓他看見無限的愛正在蔓延，全台每天有200多名工作人員、1200名志工每天照顧多達3000名唐寶寶，正因有這些人，才讓台灣充滿光明、溫馨，讓唐寶寶們活出精采人生。

陳副總統說，和唐寶寶朋友相處多年，發現唐寶寶不僅樂於關心他人，而且總是笑容燦爛，衛生福利部雖有訂定相關辦法幫助唐寶寶家庭，但唐寶寶因生理結構不同，年過30歲以後已經邁入老年，希望未來各界共同努力，讓唐寶寶有多一點就業機會，給予他們更多愛和關懷。

唐氏症基金會服務涵蓋公共托育、早期療癒、小型作業所、中度心智障礙者日間照顧中心等，服務範圍擴及台灣本島及馬祖離島，並推出烘焙品牌「愛不囉嗦」及手工皂品牌「愛皂事」，希望社會大眾繼續給予唐寶寶與心智障礙者更多支持。（編輯：陳怡璇／黃于）1070317

兄弟捕手吳明鴻有潛力 開...台灣的恩人群像 記錄助台外國人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan