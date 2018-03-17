顛覆刻板印象 唐寶寶勇闖伸展台

（中央社記者張茗喧台北17日電）唐氏症基金會今天舉辦20週年感恩秀活動，由多名藝人陪同14名3歲至34歲的唐寶寶走上伸展台，展現近半年專業走秀的訓練成果，唐寶寶們擺出各種可愛姿勢，相當吸睛。

參加青年組唐寶寶走秀的文維，今年21歲，從小由阿嬤一手拉拔長大，文維從特教學校畢業後找到速食店工作，現在已經學會煮咖啡，也能製作簡單的輕食，每天上班前都會替阿嬤煮一杯熱咖啡，是阿嬤眼中的貼心寶貝。

為了照顧文維，阿嬤不僅特地學習特教專業，也帶文維練游泳、跳舞，還幫忙照顧其他唐寶寶，文維曾和阿嬤相伴泳渡日月潭，阿嬤總是透過身教教育文維「只要努力就有機會」。