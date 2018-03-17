顛覆刻板印象 唐寶寶勇闖伸展台

（中央社記者張茗喧台北17日電）唐氏症基金會今天舉辦20週年感恩秀活動，由多名藝人陪同14名3歲至34歲的唐寶寶走上伸展台，展現近半年專業走秀的訓練成果，唐寶寶們擺出各種可愛姿勢，相當吸睛。
參加青年組唐寶寶走秀的文維，今年21歲，從小由阿嬤一手拉拔長大，文維從特教學校畢業後找到速食店工作，現在已經學會煮咖啡，也能製作簡單的輕食，每天上班前都會替阿嬤煮一杯熱咖啡，是阿嬤眼中的貼心寶貝。
為了照顧文維，阿嬤不僅特地學習特教專業，也帶文維練游泳、跳舞，還幫忙照顧其他唐寶寶，文維曾和阿嬤相伴泳渡日月潭，阿嬤總是透過身教教育文維「只要努力就有機會」。
身為唐寶寶家長的唐氏症基金會執行長林美智表示，正因家中有唐寶寶，才讓她知道自己原來可以變身超人，在人生中有機會和孩子一起成長學習。
與會的副總統陳建仁致詞時表示，唐氏症基金會在台灣努力將滿20年，這條路雖漫長，但也讓他看見無限的愛正在蔓延，全台每天有200多名工作人員、1200名志工每天照顧多達3000名唐寶寶，正因有這些人，才讓台灣充滿光明、溫馨，讓唐寶寶們活出精采人生。
陳副總統說，和唐寶寶朋友相處多年，發現唐寶寶不僅樂於關心他人，而且總是笑容燦爛，衛生福利部雖有訂定相關辦法幫助唐寶寶家庭，但唐寶寶因生理結構不同，年過30歲以後已經邁入老年，希望未來各界共同努力，讓唐寶寶有多一點就業機會，給予他們更多愛和關懷。
唐氏症基金會服務涵蓋公共托育、早期療癒、小型作業所、中度心智障礙者日間照顧中心等，服務範圍擴及台灣本島及馬祖離島，並推出烘焙品牌「愛不囉嗦」及手工皂品牌「愛皂事」，希望社會大眾繼續給予唐寶寶與心智障礙者更多支持。（編輯：陳怡璇／黃于）1070317