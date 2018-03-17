台灣的恩人群像 記錄助台外國人

（中央社記者羅苑韶台北17日電）一本新書敘述自19世紀中期以來，在不同領域協助台灣的30多名外國人士，作者盧世祥說，這是身為台灣人的人生自我追尋，希望可拋磚引玉，鼓勵更多人去挖掘對台灣無私奉獻的人。

盧世祥著作「台灣的恩人群像錄」從醫者、啟蒙者、探索者、介紹者、救援者、民主促進者、紀錄者等不同身分，描述這些出於理想，以各自方式奉獻台灣的30多名外國人士。

盧世祥表示，記述這些外國恩人的義行事蹟，其實也是作為台灣人的人生自我追尋。

1949年生的盧世祥在自序寫說，在黨國掌控的體系下受教育，屬被洗腦的一代。「置身台灣，如在中國」，對自己生長之地的感情連結薄弱淡漠，甚至輕蔑。