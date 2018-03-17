影／世界搏茶會　6大展館嘉縣邀你品茗搏感情

嘉義縣繼2018台灣燈會抵嘉完美呈現後，17日起到26日於六腳鄉蒜頭糖廠西側的倉庫，再辦第3屆「2018世界搏茶會」。17日上午，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘及眾多來自日、韓、中國與台灣在茶藝大師，歡喜相聚一起玩搏茶，在舞團精彩舞蹈與知名茶服品牌素人展示時尚茶服揭開序幕。

嘉義縣政府去(2017)年搏茶會，以「敬、靜、淨、境」主述品茗，境界提升到更高層次，強調飲茶的氣韻清雅、茶空間蘊含的清德與閑適，秉持「搏感情，以茶會人」精神，從人和茶的對應關係，全新打造6大展館茶藝術空間，以「搏‧茶藝」、「搏‧茶趣」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧茶文創展」、「搏‧主題館」，將提供愛好品茗人士尋訪茶的多元藝術之美。