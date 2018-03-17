影／世界搏茶會　6大展館嘉縣邀你品茗搏感情

嘉義縣繼2018台灣燈會抵嘉完美呈現後，17日起到26日於六腳鄉蒜頭糖廠西側的倉庫，再辦第3屆「2018世界搏茶會」。17日上午，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘及眾多來自日、韓、中國與台灣在茶藝大師，歡喜相聚一起玩搏茶，在舞團精彩舞蹈與知名茶服品牌素人展示時尚茶服揭開序幕。
嘉義縣政府去(2017)年搏茶會，以「敬、靜、淨、境」主述品茗，境界提升到更高層次，強調飲茶的氣韻清雅、茶空間蘊含的清德與閑適，秉持「搏感情，以茶會人」精神，從人和茶的對應關係，全新打造6大展館茶藝術空間，以「搏‧茶藝」、「搏‧茶趣」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧茶文創展」、「搏‧主題館」，將提供愛好品茗人士尋訪茶的多元藝術之美。
今年搏茶會則主打「韻、雅、境、德」意境，請來書法大師陳世憲在摶茶會的開幕現場揮毫「韻雅境德」4大意象字；同時會場也精心打造6大茶藝術空間展館、7大地區世界茶文化表演，及48席文人與特色茶空間，打造國內最具規模的世界級茶藝盛會。
「搏‧茶藝」表演邀請來自日本裏千家鈴鹿宗富老師、韓國名校成均館大學的禮節茶文化研究所、中國高級評茶師及高級香道師林燕玲等人，專程來臺與臺灣享譽國際茶藝師，演繹中、日、韓傳統茶道文化；西藏與波斯帶來獨特的異國茶文化展演，臺灣茶藝邀請嘉義縣境內優秀茶藝師，演繹南北道茶藝，讓人一新耳目。
搏茶會活動期間，嘉義縣政府與民宿發展協會，特別合作企劃「搏‧茶遊文藝輕旅行」、「跟著茶旅行」與「獨嘉茶訪」等3條賞茶主題遊程，精選特色景點，讓遊客「賞茶」、「尋茶」、「玩茶」一次到位。
張花冠指出，春茶盛產時，是嘉義縣最大的茶盛事，也是世界搏茶會時機，嘉義位於北緯23.5度的黃金地理線，帶來溫暖陽光，加上大阿里山區海拔高度的變化，得天獨厚的氣候、地理條件，造就嘉義茶鄉美名，期待讓更多人看見嘉義人為茶文化、人文藝術努力的成果。