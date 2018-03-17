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中央社

張五岳：習近平處理兩岸 看重美國因素

中央社2018/03/17 19:25
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者翟思嘉台北17日電）學者張五岳認為，習近平時代的兩岸關係受中美關係影響甚深，中國已建立齊全的對美團隊，劉結一也預料將成為首位有駐美經驗的國台辦主任，顯示美國因素在對台議題上的重要性。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天在「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰國際研討會」上表示，當前影響兩岸關係的主要3個因素分別是：以美中關係為主的外在國際政經體系變遷、兩岸互信對話協商、兩岸實力對比及內部因素制約等。

張五岳指出，當前中美關係仍在磨合、台美關係持續強化；在兩岸方面，當前最大問題是沒有互信，由於溝通對話中斷，雙方善意無法傳達，訴求安撫內部的言論卻被放大解讀，形成負向循環。

他指出，中共「求是」雜誌日前刊出長文解析對台工作戰略目標。文中表示，兩岸關係根本取決於大陸發展，解決台灣問題在綜合實力較量過程，在具體實踐方面，要加強親情訴求與時間；在中央如此定調後，「誰還講武統就是飯桶」。

張五岳表示，中國大陸已建立史上最齊全的對美團隊，包括外交部長王毅、國務委員楊潔箎進入決策圈，而任用王岐山擔任國家副主席，更顯示未來美中經貿是重中之重。此外，相較過去台辦主任王毅、張志軍，料將接任國台辦主任的劉結一是首位有駐美經驗的台辦主任，也顯示美國因素在對台議題的重要性。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在主題演講時表示，習近平延長任期後，已經沒有後路，無論習近平成功或失敗，台灣都是中國大陸必須要處理的議題，台灣無法置身事外。

趙春山認為，習近平個人意志很強，也代表習近平有更多彈性的空間，兩岸決策者此時應思考如何突破現在的兩岸僵局，尋找彼此的共同點。當前雙方可慢慢就政治基礎問題先進行事務性協商，擱置爭議累積互信，從民間智庫，到兩岸兩會逐步展開接觸，兩岸必須要以談判代替對抗。（編輯：張淑伶）1070317

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