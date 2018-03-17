張五岳：習近平處理兩岸 看重美國因素

（中央社記者翟思嘉台北17日電）學者張五岳認為，習近平時代的兩岸關係受中美關係影響甚深，中國已建立齊全的對美團隊，劉結一也預料將成為首位有駐美經驗的國台辦主任，顯示美國因素在對台議題上的重要性。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天在「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰國際研討會」上表示，當前影響兩岸關係的主要3個因素分別是：以美中關係為主的外在國際政經體系變遷、兩岸互信對話協商、兩岸實力對比及內部因素制約等。

張五岳指出，當前中美關係仍在磨合、台美關係持續強化；在兩岸方面，當前最大問題是沒有互信，由於溝通對話中斷，雙方善意無法傳達，訴求安撫內部的言論卻被放大解讀，形成負向循環。