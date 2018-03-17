倪采鈺每天練到哭 率華僑爭高中排球后冠

（中央社記者李晉緯台北17日電）被舉球員出身的教練陳婉菁「盯」到幾乎每天都淚灑球場的倪采鈺，今天率華僑高中以3比1逆轉擊敗隊史11度奪冠的中山工商，18日將和東山高中爭奪高中排球聯賽后冠。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女各兩場的4強戰，及5、6名排名戰，5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校，今天遭遇11次拿下冠軍、近10屆不曾跌出4強的高雄市私立中山工商。

華僑高中今天首局遭遇亂流，以18比25丟失，但隨即回穩，以25比20、25比16、25比20連下3局，逆轉擊敗中山工商，晉級18日的女子組冠軍戰，賽後華僑舉球員倪采鈺當場噴淚，抱著教練陳婉菁久久未能回神。