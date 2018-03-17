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中央社

倪采鈺每天練到哭 率華僑爭高中排球后冠

中央社2018/03/17 19:22
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北17日電）被舉球員出身的教練陳婉菁「盯」到幾乎每天都淚灑球場的倪采鈺，今天率華僑高中以3比1逆轉擊敗隊史11度奪冠的中山工商，18日將和東山高中爭奪高中排球聯賽后冠。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女各兩場的4強戰，及5、6名排名戰，5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校，今天遭遇11次拿下冠軍、近10屆不曾跌出4強的高雄市私立中山工商。

華僑高中今天首局遭遇亂流，以18比25丟失，但隨即回穩，以25比20、25比16、25比20連下3局，逆轉擊敗中山工商，晉級18日的女子組冠軍戰，賽後華僑舉球員倪采鈺當場噴淚，抱著教練陳婉菁久久未能回神。

陳婉菁表示，倪采鈺國中時是砲手，進到華僑才在她的要求下改練舉球，也因為她是舉球員出身，所以對倪采鈺特別嚴格，讓倪采鈺幾乎是每天都練到哭，「有時候想想，我好像不該對她那麼嚴格」。

對於今天的比賽，陳婉菁提到，「今年球隊有機會奪冠，我自己常壓力大到睡不好」，今天賽前有針對中山比賽的影片作研究，所以比賽中能針對中山攻擊的慣性路線作防守，首局輸掉後，她只明確下了戰術，至於球要做給誰攻擊，完全交給倪采鈺決定，「很高興她能承擔起壓力，在今天完成一場重要的比賽」。

倪采鈺表示，她上高中才開始轉型為舉球員，手型、節奏、觀念都不如其他一路練舉球的選手，加上本身練舉球的教練要求嚴格，「我真的不論訓練、比賽，每天就是在場上哭」，但今天覺得自己有做到教練的要求，才會在下場後抱著教練痛哭。

稍早的比賽，台中市市立東山高中以3比0擊敗屏東縣立枋寮高中，因此明天將由東山、華僑爭奪女子冠軍，枋寮、中山將爭奪女子季軍。（編輯：陳怡璇／黃于）1070317

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