減貿易逆差限發陸生簽證 美恐反受其害

商務部數據顯示，在美教育機構就學的外籍學生2016年對美國出口金額貢獻了394億美元（約新台幣1兆1565億元）。這些金額主要來自學費，並不包括諸多其他支出，比如房租、治裝或餐飲費。

「華爾街日報」（WSJ）報導，2016至2017學年，在美註冊就學的110萬國際學生中，約1/3來自中國。外籍學生和家屬在美國院校的支出被視為美國對外出口，因為資金是從外國流入美國。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國白宮針對北京貿易行為所祭出的一套廣泛措施中，考慮對中國學生限發入境簽證。專家憂心，這項作法恐對美國享有龐大貿易順差的高等教育市場造成打擊。

同年美國學子海外留學的支出為76億美元（約新台幣2231億元）。這表示美國在教育進出口的貿易順差將近320億美元（約新台幣9393億元），是美國創造大幅貿易順差的金雞母之一。

美國去年貿易逆差達5684億美元，川普政府全面努力減縮逆差，而針對中國的措施就是其中之一。經濟學家警告，川普政府對付中國的行動連同減少移民人境人數的另一項措施，恐在無意間損害美國原本擁有相對貿易優勢的領域。

加州大學聖巴巴拉分校（University ofCalifornia, Santa Barbara）經濟學教授史塔茲（Dick Startz）說：「高等教育是我們對外享有大幅貿易順差的領域，傷害這一領域顯然會使貿易失衡加劇。」

限制學生簽證可能也會對美國學生造成不利。由於國際學生沒有減免，付的是全額學費，儼然成為美國院校的重要資金來源。

史塔茲說：「不少公立學院的外籍生學費是美國學生的2倍，甚至3倍。一旦學院失去這些收入，可能會以調漲本國學生學費的方式，填補這個缺口。」

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員杜大偉（David Dollar）說，限制核發中國學生簽證可能是一種談判策略，用來對北京施壓，迫使中國改變貿易行為。他說，很多中國留學生來自具有政治影響力的精英家庭，比如中國國家主席習近平的女兒習明澤就畢業於哈佛大學。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070317