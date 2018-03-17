秀琴捲欠債風波　于美人這麼看

綜藝大姊于美人與副總統陳建仁夫妻、「小鬼」黃鴻升、吳慷仁等藝人與六位伊林名模今（17）日現身「唐氏症基金會20周年感恩秀」活動，于美人受訪時，談到近日鬧得沸沸揚揚的秀琴欠債風波，她直言，「大家法律的知識不夠，這就是為什麼要透過經紀公司處理。」
秀琴被鄭女透過媒體爆料，說握有她欠債38萬元的收據，秀琴則透過媒體反駁，「明明是直播的費用，怎麼是欠債？」對此，于美人表示，「我覺得大家法律知識還是不夠，為什麼要透過經紀公司？很多人覺得經紀人跟經紀公司非必要，但專業經紀人會幫你把這些事情都處理好，不會燒到你，這絕對是一種保護，而且現在太多代言、直播、置入，跟以往的類型相比太複雜了，到底抽不抽成？本來就應該有專業的人幫你把關，專業的把關，平常的經濟費當保護費，你都覺得很合理，一個事情出來就會很麻煩，我覺得有經紀人的制度，對你來說是一個保障。」
▲副總統陳建仁到場致詞。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.3.17）
對於月底即將錄製的衛視中文台新節目，于美人保密到家，「月底要錄了，我覺得很精彩，內容不可以講，我只能跟你說，主持人加來賓超過17人，大製作的類綜藝節目，它很新。」事隔多年再次在該電視台再開節目，她透露原因，「因為是衛視中文台，我對它有很深的感情，當時出國回來接的就是衛視中文台，《名人三溫暖》奠定我很多基礎。」對於錄製新節目是否有注意事項？她笑說：「我要怎樣把事情講得好玩，還有我聽不懂、聽不下去的時候，要克制自己不要翻白眼。」話語一出，現場笑聲不斷，她隨即強調，「翻白眼不是我不高興，是我在放空。」