秀琴捲欠債風波　于美人這麼看

綜藝大姊于美人與副總統陳建仁夫妻、「小鬼」黃鴻升、吳慷仁等藝人與六位伊林名模今（17）日現身「唐氏症基金會20周年感恩秀」活動，于美人受訪時，談到近日鬧得沸沸揚揚的秀琴欠債風波，她直言，「大家法律的知識不夠，這就是為什麼要透過經紀公司處理。」

秀琴被鄭女透過媒體爆料，說握有她欠債38萬元的收據，秀琴則透過媒體反駁，「明明是直播的費用，怎麼是欠債？」對此，于美人表示，「我覺得大家法律知識還是不夠，為什麼要透過經紀公司？很多人覺得經紀人跟經紀公司非必要，但專業經紀人會幫你把這些事情都處理好，不會燒到你，這絕對是一種保護，而且現在太多代言、直播、置入，跟以往的類型相比太複雜了，到底抽不抽成？本來就應該有專業的人幫你把關，專業的把關，平常的經濟費當保護費，你都覺得很合理，一個事情出來就會很麻煩，我覺得有經紀人的制度，對你來說是一個保障。」