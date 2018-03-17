植樹月推廉政　嘉義地院走出法院與民接觸

林管處政風室盛炳淞主任表示，為實施跨域整合建構民主法治氛圍，107年植樹月宣導活動特結合嘉義地方法院辦理廉政宣導活動，資源共享，發揮整體力量，以擴展活動成效。「廉手再現臺灣原生綠」活動中，提供民眾參加活動簽署，以植樹護林實際行動，結合本次活動主題，讓廉能政府再現臺灣原生綠，展現政府提倡廉能的決心。

嘉義林區管理處為擴大辦理司法廉政宣導活動，與嘉義地方法院聯手合辦活動的項目包括現行司法改革、法院各項便(禮)民措施、倡廉反貪及反詐騙等司法廉政宣導事項，以建構民主法治氛圍。

林務局嘉義林區管理處辦理「107年植樹月廉手再現臺灣原生綠」系列活動，今(17)日上午在嘉義市都會森林公園入口處，結合臺灣嘉義地方法院共同舉辦「清明法官，親民司法」的廉政宣導活動。

法院政風室陳維國主任指出，期能藉由活動，走出法院與民眾接觸之機會，增加民眾對法院之認識，拉近民眾與司法距離，獲取民眾對司法之信賴與支持，以展現「清明法官，親民司法」司法改革之理念與理想。

只要到廉政宣導攤位的民眾拍下照片上傳至Facebook並打卡，或將活動現場情況以「LINE」通訊軟體傳送其好友群組者，即可獲得宣導品1份，民眾反應相當熱烈，頗具宣導效果。希望各界透過廉政署多元檢舉管道、林管處及地方法院相關廉政措施及民眾投訴、檢舉電子信箱、電話，提供建言鼓勵及舉發不法，型塑更清新、更廉潔的林政與司法形象。